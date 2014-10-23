حمید رسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت الله مهدوی کنی گفت: از زمان حضورم در حوزه علمیه شناختم نسبت به این عالم بزرگوار بیشتر و بیشتر شد، اما آن چه برایم بیش از همه چیز قابل احترام است، شخصیت ثابت و استوار آیت الله مهدوی کنی در دفاع از انقلاب، خط امام(ره) و ولایت فقیه بود.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: ثبات عقیده و حرکت در مسیر درست چه قبل از پیروزی انقلاب، چه در روزهای آغازین انقلاب و چه در سال‌های اخیر که برخی نتوانستند تصمیم درست بگیرند، از شاخص‌ترین ویژگی‌های ایشان بود.

رسایی با اشاره به برخی اتفاقات سال‌های اخیر که باعث تصمیمات غلط از سوی برخی خواص شد، ادامه داد: آیت الله مهدوی کنی جزو خواصی بود که که با علمداری و موضع گیری‌های صریح و به نفع جامعه در خط ولایت باقی ماند و به هیچ روی نه تنها دچار لغزش نشد که راهنمایی و راهداری نیز کرد.