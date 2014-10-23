برنامه رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا در ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، " کارلو تاوچیو" رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا شنبه شب 3 آبان 93 وارد فرودگاه امام خمینی (ره) می‌شود و پس از انجام مراسم استقبال با حضور دبیرکل و دیگر اعضای فدراسیون فوتبال ایران، به سمت هتل محل اقامت خود خواهند رفت.

روز یکشنبه 4 آبان و ساعت 10:15 مراسم امضای تفاهم نامه فدراسیون‌های فوتبال ایران و ایتالیا در سالن کنفرانس آکادمی ملی فوتبال ایران با سخنرانی علی کفاشیان و رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا آغاز شده و پس از امضای تفاهم نامه، نمایندگان فدراسیون فوتبال ایتالیا از آکادمی ملی فوتبال ایران بازدید خواهند کرد.

همچنین روز دوشنبه، مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ کشور، جلسه‌ای با این نمایندگان در خصوص مسایل پیرامونی لیگ حرفه‌ای در سازمان لیگ کشور خواهند داشت. مسئولان فدراسیون فوتبال ایتالیا روز سه شنبه 6 آبان 93 تهران را به مقصد ایتالیا ترک خواهند کرد.