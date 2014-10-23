اولتیماتوم جدی وزیر بهداشت به مدیران ناتوان/ روند نظارت ها در حوزه سلامت باید تغییر کند

به گزار خبرنگار مهر دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی روز پنجشنبه در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور افزود: امسال سال سختی را در حوزه سلامت پیش رو داریم. با توجه به اینکه نگاههای منفی در برخی دستگاههای نظارتی وجود دارد و بخش خالی لیوان را می بیننند می بایست از فضای مثبتی که در حوزه سلامت بوجود آمده است به شدت مراقبت کنیم.

وی افزود: دستاوردهایی که هم اکنون در حوزه سلامت شاهد هستیم مرهون تلاش دیگران از جمله روسای دانشگاهها است و می بایست برای حفظ این موفقیت همه را درگیر کار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه از نظر تامین بودجه و اعتبارات در حوزه بهداشت و درمان با کمی تاخیر مواجه شده ایم اظهار داشت: ولی بالاخره موفق شدیم بحث یک درصد سهم بهداشت درمان از مالیات ارزش بر افزوده را تعیین تکلیف کنیم ولی آنچه مسلم است اینکه از بودجه سال 94 و قبل از آن موضوع پایداری اعتبارات حوزه سلامت را به سرانجام برسانیم.

وی با اشاره به اینکه امسال کار سختی را در پیش داریم تصریح کرد: در حوزه درمان سخت ترین کار برخورد با متخلفین و افرادی است که دریافت های غیر قانونی دارند.

وزیر بهداشت با تاکید بر اجرایی شدن سیاست های کلی نظام سلامت در قالب برنامه بودجه و همچنین برنامه ششم تصریح کرد: در بحث نیروی انسانی تقریبا کاری نکرده ایم و دلیل آن این است که در حال حاضر صد هزار نیروی حوزه بهداشت و درمان مجوز ندارند و تعیین تکلیف نشده اند بنابراین برای جذب نیروی جدید با مشکل مواجه هستیم.

هاشمی با اذعان این مطلب که تعداد قابل توجهی پرستار و پیراپزشک در بیمارستانها کم داریم، افزود: عدم حضور این افراد باعث نارضایتی مردم شده است که این مشکل جدی را باید به نوعی حل کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت که از 15 اردیبهشت امسال در سطح بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی کشور آغاز شده افزود: این طرح با قوت و ضعف در حال اجراست ولی آنچه مسلم است در بحث نظارت ها ناقص کار کرده ایم و می بایستی سیستم نظارتی تغییر مسیر دهد و تحول جدی در این عرصه ایجاد شود.

وی با خطاب به روسای دانشگاههای علوم پزشکی تاکید کرد: شاخص های ارزیابی مدیران را در سریعا در 4 حوزه مشخص کنید زیرا مدیران بسیار خلاق و توانمندی داریم که باید دیده شوند در عین حال مدیران ناتوانی هستند که آنها نیز باید دیده شوند. حق کسانی است که دارند به نحوه احسن مدیریت می کنند و به آنها باید بهای بیشتری داده شود.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه هیچ مشکلی راجع به اعتبارات نداریم بر ضرورت تسریع در پرداخت ها و نظارت های دائمی از سوی روساهای دانشگاهها تاکید کرد و گفت: متاسفانه برخی از تخصیص ها واقعی نیست.