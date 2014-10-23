همايش هاي طلايه داران هدايت در سراسر استان خراسا ن برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام حسين نمازي فر ظهر چهار شنبه در گردهمايي طلايه داران هدايت با محوريت ايام محرم كه در سالن اجتماعات سازمان تبليغات خراسان رضوي برگزار شد اظهار كرد:ماه محرم فرصت مناسبي براي تبليغ معارف اسلامي در سطح جامعه است و در همين راستا سازمان تبليغات اسلامي خراسان اقدام به برگزاري همايش هاي طلايه داران هدايت در سراسر استان كرده است.

معاون فرهنگي اداره كل تبليغات اسلامي افزود:‌ هدف از برگزاري اين همايش ها،‌ تبادل اطلاعات و برنامه ريزي هاي مناسب براي اعزام مبلغين مذهبي به ساير نقاط استان است تا بتوانند از اين طريق ضمن بستن ميثاقي با يكديگر در جهت انتقال و شناساندن هر چه مطلوب تر معارف ديني و اعتقادي براي مردم عمل كنند.

نمازي عنوان كرد: متاسفانه برخي از روحانيون علاقه اي به اعزام به شهرستان ها به منظور كارهاي تبليغي در حوزه معارف اسلامي و ديني ندارند در همين راستا حضور شما در اين همايش ثابت مي كند كه قدم جلوتر از وظيفه تان عمل مي كنيد و با توجه به اينكه مدتي از عمر خود را صرف يادگيري معارف اسلامي كرده ايد آنها را در جهت تبيين صحيح معارف اسلامي و تغيير سبك زندگي مردم استفاده كنيد.

وي به ارتحال رئيس مجلس خبرگان رهبري اشاره كرد و گفت:‌ آيت الله مهدوي كني از معدود افرادي بود كه اهتمام وي‍ژه اي براي تعليم و تبليغ معارف اسلامي داشته اند.

معاون فرهنگي اداره كل تبليغات اسلامي در ارتباط با وضعيت تبليغي در جامعه تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر مداحان جاي مبلغين مذهبي را در مجالس مذهبي و ديني گرفته اند كه اين باعث شده است محافل ما مداح محور و فاقد شعور لازم نسبت به معارف ديني و اعتقادي باشد كه اين اتفاق باعث از دست رفتن فرصت هاي تبليغي در جامعه مي شود. لذا بايد مبلغين و روحانيون توجه ويژه اي به اين حوزه داشته باشند تا ما شاهد اعلام آمادگي رو به رشد روحانيون براي عرصه تبليغات معارف اسلامي در سطح استان باشيم.

نمازي اضافه كرد: هيات هاي مذهبي و مردم متدين از جامعه مبلغين و روحانيت انتظار دارند تا كار تبليغاتي خود را بر ميناي شاخص هاي حداقلي انجام دهند در غير اين صورت شور و شعور لازم در مراسم مذهبي و عزاداري ها ازبين خواهد رفت و همچنين در اين امر بايد آسيب شناسي جدي اي توسط مبلغيت نسبت به نيازهاي جامعه صورت بگيرد.

وي بيان كرد:‌ روحانيون به علت داشتن پست و مقام اداري سنگرها را از خطبه و سخنراني خالي نكنند. خطبه هاي ما بايد بر اساس مناسبت ها و نيازهاي مردم متنوع و متفاوت باشد به طور مثال خطبه هايي كه در ماه محرم گفته مي شود بايد داراي لحن حماسي تري نسبت به ماه رمضان باشد و در ماه رمضان خطبه ها بايد رنگ و بويي درون نگرانه به خود بگيرد.

معاون فرهنگي اداره كل تبليغات اسلامي افزود:‌يكي از علت هايي كه مردم كمتر درخواست اعزام مبلغ و روحاني به شهرشان را مي كنند همين عدم توجه به نيازها و پاسخگوي صحيح به خواست هايشان مي باشد.

نمازي بيان كرد:‌ ما با داشتن 3000 روستا در استان خراسان فرصت و ظرفيت هاي تبليغي بسياري را در اختيار داريم در همين راستا مبلغان ما بايد رويكرد صميمانه و زاهدانه اي را با مردم اتخاذ كنند تا در آنها زمينه هاي پذيرش معارف ديني و اعتقادي ايجاد شود

وي در پايان يكي از موانع ارتباطي صحيح بين جامعه مبلغين و مردم را در تصورات و تخيلات ذهني غلط روحانيون نسبت به مردم دانست و گفت: برخي از روحانيون ما توقع زيادي نسبت به مرود احترام و تكريم قرار گرفتن از سوي مردم دارند و همين امر مانع شكل گيري يك ارتباط متقابل و مطلوب بين آنها مي شود. مبلغين و روحانيون بايد با رفتاري صميمانه و متواضع با مردم در مسائل روزانه زندگي همراه شوند،‌صحبت هاي آنها را به خوبي گوش دهند و از دغدغه هاي آنها آگاه باشند.