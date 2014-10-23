جذب اعتبارات جدید جهش بزرگی را در کشاورزی کرمانشاه ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه طرح توسعه کشاورزی شهرستان کرمانشاه در محل فرمانداری، اظهار داشت: کرمانشاه ظرفیت های خوب و قابل توجهی در بخش کشاورزی دارد و همه دستگاه ها نیز باید به جهاد کشاورزی کمک کنند.

وی گفت: جهاد کشاورزی و اعضای کمیته آبیاری نیز موظف هستند که ظرف مدت 20 روز آینده نسبت به تهیه طرح توسعه سیتم آبیاری و برقی کردن و نصب کنتورهای هوشمند در حوزه شهرستان اقدام کنند.

رنجبر خاطر نشان کرد: با توجه به اختصاص 172 دستگاه تراکتور و 11 دستگاه کمباین برای سال جاری به شهرستان کرمانشاه، جذب این اعتبارات باعث جهش بزرگی در کشاورزی کرمانشاه خواهد شد.

فرماندار کرمانشاه از بخشداران و شهرداران مناطق هفت گانه و نیز روسای ادارات ثبت اسناد نواحی 1 و 2 و همچنین روسای شعب بانک کشاورزی شهر کرمانشاه خواست تا در پاسخگویی به استعلامات مربوط به تشکیل پروانه های بخش جذب سهمیه ماشن آلات کشاورزی، با جدیت و به سرعت اقدام کنند.

گفتنی است، در این جلسه 7 طرح اجرای سیتم آبیاری قطره ای در سطح 82 هکتار با هزینه 8 میلیارد و 933 میلیون ریال به تصویب رسید.