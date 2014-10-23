به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل قبادی ظهر پنج‌شنبه در گردهمایی هیئت‌های مذهبی بر رعایت چارچوب‌های دینی و قانونی در برپایی مراسمات عزاداری در محرم تاکید کرد و گفت: مراسمات عزاداری ایام محرم باید تا قبل از ساعت 23 و 30 دقیقه به پایان برسد تا به شهروندان آزاری نرسد.

وی افزود: هیئت‌های مذهبی با نیروهای پلیس همکاری لازم را انجام دهند .

حجت‌الاسلام قبادی تاکید کرد: هیئت‌های‌ مذهبی از مداحان باسواد، خوش‌سابقه و فرهیخته استفاده و با کمک سخنرانان و واعظین خوب، جوانان را به معارف دینی جذب کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: هم‌چنین در سخنرانی‌های هیات‌ها، مسائل و مشکلات کنونی جوانان و انحرافات و تهدیدات جامعه مطرح شود شود و به روشنگری بپردازند.

حجت‌الاسلام قبادی تاکید کرد: نماز ظهر عاشورا در واقع اقتدا به امام حسین(ع) است و نباید در برپایی آن غفلت کرد و باید بدانیم که بهترین علم و پرچم ما نماز است.چ

وی یادآور شد: همچنین در هیات‌ها از عکس و شمایل استفاده نشود و از نوحه‌های وهن، بی‌محتوا، بی‌سند و ضدوحدت جلوگیری شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، گفت: مسئولان هیات‌ها توصیه‌های رهبر انقلاب و مراجع تقلید درباره عدم توهین به مذاهب دیگر را رعایت کنند و از اقدامات ضد وحدت در عزاداری‌ها پرهیز شود.

وی افزود: دادن شعارهای ضدوحدت و گل‌مالی ماشین‌ها غیرقانونی و غیرشرعی است و پلیس راهنمایی چنین ماشین‌هایی را توقیف خواهد کرد.

حجت‌الاسلام قبادی ادامه داد: همچنین هیات‌ها از ذبح دام نذری در خیابان و علم‌کشی در شب 12 محرم خودداری کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه یاد آور شد: تجمع روز تاسوعا و عاشورا مقابل مسجد جامع برگزار می‌شود و در صورت در صورت مساعد بودن هوا، نماز ظهر عاشورا به امامت آیت‌الله علما در مسجد جامع و خیابان مدرس اقامه خواهد شد.