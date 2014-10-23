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۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۴۴

حقی پور:

مردم لرستان 600 میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

مردم لرستان 600 میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان از کمک 600 میلیون تومانی مردم این استان برای بازسازی عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حقی پور ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال تا شهریور ماه مردم استان لرستان بیش از 600 میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کرده اند.

وی بیان داشت: همچنین از ابتدای تاسیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در لرستان مردم این استان بیش از شش میلیارد تومان شامل وجوهات نقدی و غیر نقدی مانند طلا، زیورآلات، مصالح ساختمانی و ... برای بازسازی و توسعه عتبات عالیات در کشور عراق کمک کرده اند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان همچنین به اعزام کاروانهای تخصصی لرستان برای بازسازی و توسعه عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: این کاروانها شامل معمار، کاشی کار، استاد کار بنایی، استاد کار سیمان کاری و ... بوده است.

حقی پور با اشاره به اینکه در مجموع 18 کاروان تخصصی از استان لرستان برای بازسازی عتبات عالیات در کشور عراق اعزام شده است افزود: این کاروانها 30 تا 40 روز در کشور عراق نسبت به بازسازی و توسعه عتبات عالیات به صورت فی سبیل الله اقدام می کنند.

وی بیان داشت: در مجموع تعداد افرادی که برای بازسازی عتبات عالیات در قالب این کاروانها اعزام شده اند 259 نفر بوده اند.

کد مطلب 2394722

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