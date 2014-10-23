مردم لرستان 600 میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حقی پور ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال تا شهریور ماه مردم استان لرستان بیش از 600 میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کرده اند.

وی بیان داشت: همچنین از ابتدای تاسیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در لرستان مردم این استان بیش از شش میلیارد تومان شامل وجوهات نقدی و غیر نقدی مانند طلا، زیورآلات، مصالح ساختمانی و ... برای بازسازی و توسعه عتبات عالیات در کشور عراق کمک کرده اند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان همچنین به اعزام کاروانهای تخصصی لرستان برای بازسازی و توسعه عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: این کاروانها شامل معمار، کاشی کار، استاد کار بنایی، استاد کار سیمان کاری و ... بوده است.

حقی پور با اشاره به اینکه در مجموع 18 کاروان تخصصی از استان لرستان برای بازسازی عتبات عالیات در کشور عراق اعزام شده است افزود: این کاروانها 30 تا 40 روز در کشور عراق نسبت به بازسازی و توسعه عتبات عالیات به صورت فی سبیل الله اقدام می کنند.

وی بیان داشت: در مجموع تعداد افرادی که برای بازسازی عتبات عالیات در قالب این کاروانها اعزام شده اند 259 نفر بوده اند.