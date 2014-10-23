4000 ورزشکار کردستانی عضو بسیج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد حولایی صبح امروز در دیدار رئیس بسیج ورزشکاران کشور با قهرمانان و ورزشکاران استان کردستان در سنندج اظهار داشت: اخلاق مداری و ترویج ارزش های اسلامی یکی از اصلی ترین رسالت ورزشکاران است.

وی افزود: با توجه به تعداد بالای ورزشکاران سازمان یافته در استان تعداد ورزشکاران زیر نظر سازمان بسیج باید افزایش یابد که بخش عمده‌ ای از این مسئولیت بر عهده هیئت‌ های ورزشی است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست بیان کرد: انتظار می رود هئیت های ورزشی در این حوزه به خوبی ورود پیدا کنند.

جولایی یادآور شد: خوشبختانه در میان ورزشکاران دانش‌ آموز و یا قشر کارگری نیزوجود دارد که به صورت تفریحی به ورزش مشغول هستند و عضو سازمان بسیج هستند که فعلا آماری در این ارتباط در اختیار نداریم.

وی ادامه داد: خوشبختانه ارتباط مطلوبی با سازمان بسیج ورزشکاران در استان وجود دارد و با برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک تعاملات با این سازمان بیشتر می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در پایان سخنان خود گفت: در حال حاضر استان با کمبود مکان های ورزشی، خوابگاه و امکانات رو به رو است و انتظار می رود سازمان بسیج ورزشکاران در این حوزه ورود پیدا کند و تعامل لازم را با اداره کل ورزش و جوانان داشته باشد.