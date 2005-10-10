محمود محمدي : البرادعي در پرونده ايران ديدگاه هاي غرب را لحاظ مي كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمود محمدي نماينده مردم آباده در مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران در خصوص جايزه صلح نوبل البرادعي گفت: نحوه فعاليت البرادعي طوري بود كه بيشتر به دنبال جلب نظر كشورهاي عضو كلوپ هسته اي و كشورهاي صنعتي بود تا كشورهاي در حال توسعه.

محمدي تصريح كرد: فعاليت و نظارت البرادعي در خصوص پرونده هسته اي ايران به گونه اي بود كه آژانس هيچ تضميني براي ادامه فعاليت هاي صلح آميز ايران طبق مقررات ان پي تي قرار نداد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در خاتمه اظهار داشت: البته البرادعي در 8 سال مسئوليت خود، چهار پرونده هسته اي كره شمالي، عراق، ليبي و ايران را دنبال كرد و توانست تعامل مناسبي از لحاظ سياسي و حقوقي بين آژانس و قدرت ها ايجاد كند.