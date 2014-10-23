به ‌گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت‌چیان در جریان سفر استانی هیات دولت به استان زنجان با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در طول یک سال گذشته باوجود مشکلات فراوان تحریم، بیکاری و تلاش زورگویان برای پایین آوردن قیمت نفت، با برنامه‌ریزی که انجام داده روند توسعه صنعت آب و برق کشور را متوقف نشده است، گفت: هم اکنون تورم در کشور مهار شده و مهم‌ترین موضوع پشت سر گذاشتن رکود است.



وزیر نیرو از استان زنجان به عنوان ستون فقرات صنعت برق ایران نام برد و افزود: در شرایط فعلی استان زنجان به مسیر اصلی خطوط انتقال برق کشور تبدیل شده است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه نیروگاه سلطانیه به ظرفیت ۶۵۰ مگاوات در این استان به بهره‌برداری رسیده است، تصریحکرد: هفته گذشته احداث نیروگاه دوم که دارای دو فاز ۵۰۰ و ۱۰۰۰ مگاواتی است، کلنگ‌زنی شده است که کار آن با جدیت دنبال می‌شود.



این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه چندین طرح نیروگاهی دیگر در استان زنجان اجرا می‌شود که ظرفیت نیروگاهی استان را به ۲۵۰۰ مگاوات افزایش می‌دهد، تبیین کرد: کارخانه‌های بزرگی همچون ایران ‌ترانسفو، پارس سوییچ و سیم و کابل ابهر در استان زنجان قرار دارند و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، این استان به قطب صنعت برق کشور تبدیل شود.



وزیر نیرو در خصوص وضعیت توسعه صنعت آب در استان زنجان هم توضیح داد: تاکنون سه سد کینه‌ورس، تهم و گلاب‌بر در این استان به بهره‌برداری رسیده است و سد تالوار تا دهه‌فجر به بهره‌برداری می‌رسد.



چیت چیان با بیان اینکه چند سد تنظیمی نیز در استان در دست اقدام است تا در زمینه آب شرب و کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد، تبیین کرد: انتقال آب از سد کینه‌ورس را یکی از طرح‌های مهم خرمدره بوده به طوری‌که تامین آب این شهرستان تاکنون متکی به آب‌های زیرزمینی بوده است و با تکمیل تصفیه‌خانه پیش از سال ۹۴، انتقال آب از سد کینه‌ورس به خرمدره اجرایی شود که این اقدام بزرگ آب شرب این شهرستان را تا ۲۰ سال آینده تامین می‌کند.



به ‌گفته این مقام مسئول منطقه خرمدره یک منطقه کشاورزی است و متاسفانه عمده بهره‌برداری آبها از چاه‌ها صورت می‌گیرد که سفره‌های زیرزمینی را در آینده با مشکل و خطرهای بسیاری مواجه می‌کند ضمن آنکه در این منطقه سطح سفره‌های زیرزمینی ۲۷ متر افت داشته است که شما مردم باید همکاری و مراقبت کنید.



وزیر نیرو با تاکید بر لزوم استفاده از روش آبیاری تحت فشار و کشت گلخانه‌ای، خاطرنشان کرد: با استفاده از این روش‌ها، افزون‌بر حفظ منابع آبی میزان کشت و درآمدها افزایش پیدا می‌کند.



وی با بیان اینکه وزارت نیرو برنامه‌ریزی گسترده‌ای در زمینه جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های مجاز و همچنین بستن چاه‌های غیرمجاز انجام داده است، گفت: پیشنهاد بودجه 600 میلیاردی برای تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در بودجه سال آینده ارایه شده که چهار برابر بودجه سال گذشته است.



وی تاکید کرد: مشکلات آب روستایی را آگاه هستیم و باید بیش از گذشته برای رفع این مشکلات تلاش کنیم و باید از ظرفیت بند "ه" تبصره 11 قانون بودجه بیشتر استفاده کنیم.



چیت‌چیان با بیان اینکه ظرفیت نصب ‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و پایین است، اظهار داشت: انتظار داریم که شرکت‌های برق برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را براساس ایجاد ظرفیت‌هایی در حد مگاوات متمرکز کنند.