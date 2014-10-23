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۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۳۳

جمالی:

کارگروه تحقیقاتی برای حمایت از نابینایان کشور تشکیل شد

کارگروه تحقیقاتی برای حمایت از نابینایان کشور تشکیل شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل انجمن نابینایان ایران از تشکیل یک کارگروه تحقیقاتی برای حمایت از نابینایان و کم بینایان سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جمالی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح اولین کتابخانه ویژه نابینایان در کرمانشاه، اظهار داشت: انجمن نابینایان در راستای حمایت از افراد نابینا و کم بینا تعاملاتی را با شرکت سامسونگ برقرار کرده است.

وی گفت: همچنین به منظور ارائه خدمات ارزنده به این قشر، کارگروهی تحقیقاتی را تشکیل داده ایم که نیازهای مختلف کودکان و نوجوانان نابینا را شناسایی و برطرف کنند.

جمالی یادآور شد: متاسفانه در بحث نابینایان و کم بینایان غفلت ها و کم لطفی هایی صورت گرفته که امیدوار هستیم این موارد با توجه و برنامه ریزی حل شود.

مدیر عامل انجمن نابینایان ایران افزود: البته ما پس از تشکیل کارگروه،کارهای مقدماتی از جمله مکان یابی، فضا شناسی و ... را انجام داده ایم، ضمن اینکه در کار گروه مذکور 40 عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان نابینا و کم‌ بینا توسط کارکنان شرکت کمپن کودک امید طراحی شده است.

وی گفت: کتابخانه دیجیتال کرمانشاه دهمین کتابخانه ویژه نابینایان در کشور است که با همکاری سازمان بهزیستی و اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان کرمانشاه راه‌ اندازی شده است.

جمالی افزود: یک بخش نیز برای بازی کودکان در کتابخانه دیجیتال کرمانشاه در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: استاندار کرمانشاه قول مساعد برای ایجاد دو کتابخانه دیگر ویژه نابینایان در شهرستان های استان را داده است.
 

کد مطلب 2394779

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