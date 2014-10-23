کارگروه تحقیقاتی برای حمایت از نابینایان کشور تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جمالی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح اولین کتابخانه ویژه نابینایان در کرمانشاه، اظهار داشت: انجمن نابینایان در راستای حمایت از افراد نابینا و کم بینا تعاملاتی را با شرکت سامسونگ برقرار کرده است.

وی گفت: همچنین به منظور ارائه خدمات ارزنده به این قشر، کارگروهی تحقیقاتی را تشکیل داده ایم که نیازهای مختلف کودکان و نوجوانان نابینا را شناسایی و برطرف کنند.

جمالی یادآور شد: متاسفانه در بحث نابینایان و کم بینایان غفلت ها و کم لطفی هایی صورت گرفته که امیدوار هستیم این موارد با توجه و برنامه ریزی حل شود.

مدیر عامل انجمن نابینایان ایران افزود: البته ما پس از تشکیل کارگروه،کارهای مقدماتی از جمله مکان یابی، فضا شناسی و ... را انجام داده ایم، ضمن اینکه در کار گروه مذکور 40 عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان نابینا و کم‌ بینا توسط کارکنان شرکت کمپن کودک امید طراحی شده است.

وی گفت: کتابخانه دیجیتال کرمانشاه دهمین کتابخانه ویژه نابینایان در کشور است که با همکاری سازمان بهزیستی و اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان کرمانشاه راه‌ اندازی شده است.

جمالی افزود: یک بخش نیز برای بازی کودکان در کتابخانه دیجیتال کرمانشاه در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: استاندار کرمانشاه قول مساعد برای ایجاد دو کتابخانه دیگر ویژه نابینایان در شهرستان های استان را داده است.

