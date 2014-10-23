به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهرعلی باران چشمه ظهر امروز در مراسم افتتاح مسابقات شنای نیروهای مسلح کشور با اشاره به برگزاری رقابتهای ورزشی در سطح کشور اظهار داشت: مسابقات ورزش سهگانه هفته گذشته در استان مازندران برگزار شد و این مسابقات از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بود و نیروهای مسلح در این رقابتها حضور پرشوری داشتند.
وی افزود: رشتههایی نظیر تیراندازی، شنا، دو و میدانی و قایقرانی از رشتههای پرمدال ایران در رقابتهای آسیایی به شمار میروند و این سازمان تلاش میکند که در این زمینه ورود کرده و با گسترش این رشتهها، زمینه افزایش تعداد مدالهای ایران در رقابتهای آسیایی را فراهم کند.
رئیس سازمان تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح بیان داشت: نیروهای مسلح امکانات مناسبی در عرصه ورزش داشته و میتوانند در این زمینه فعالیتهای مناسبی صورت دهند و پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز در بیاورند.
وی با بیان اینکه شرایط بسیاری خوبی در ورزش ایران فراهم بوده، ادامه داد: ما باید کاری کنیم که در عرصه بینالمللی و رشتههایی که امکان کسب مدال برای ما دارد، لعالیت کرده و در این زمینه به پیشرفتهای بیشتری برسیم.
سردار بارانچشمه با بیان اینکه پیشنهاد میزبانی مسابقات آسیایی شنا در ایران را مطرح کردهایم، خاطرنشان کرد: ورزش نیروهای مسلح ایران از شرایط بسیار خوبی برخوردار بوده و با توجه به وضعیت کنونی آن، میتوانیم درخشش خوبی در رقابتهای جهانی داشته باشیم.
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