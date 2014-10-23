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۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

سردار باران چشمه مطرح کرد؛

رشته‌های پرمدال ایران در مسابقات آسیایی مورد توجه تربیت بدنی نیروهای مسلح

رشته‌های پرمدال ایران در مسابقات آسیایی مورد توجه تربیت بدنی نیروهای مسلح

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح گفت: رشته‌های پرمدال ایران در مسابقات آسیایی مورد توجه تربیت بدنی نیروهای مسلح قرار گرفته و این سازمان در زمینه این رشته‌ها فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهرعلی باران چشمه ظهر امروز در مراسم افتتاح مسابقات شنای نیروهای مسلح کشور با اشاره به برگزاری رقابت‌های ورزشی در سطح کشور اظهار داشت: مسابقات ورزش سه‌گانه هفته گذشته در استان مازندران برگزار شد و این مسابقات از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بود و نیروهای مسلح در این رقابت‌ها حضور پرشوری داشتند.

وی افزود: رشته‌هایی نظیر تیراندازی، شنا، دو و میدانی و قایقرانی از رشته‌های پرمدال ایران در رقابت‌های آسیایی به شمار می‌روند و این سازمان تلاش می‌کند که در این زمینه ورود کرده و با گسترش این رشته‌ها، زمینه افزایش تعداد مدالهای ایران در رقابت‌های آسیایی را فراهم کند.

رئیس سازمان تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح بیان داشت: نیروهای مسلح امکانات مناسبی در عرصه ورزش داشته و می‌توانند در این زمینه فعالیت‌های مناسبی صورت دهند و پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز در بیاورند.

وی با بیان اینکه شرایط بسیاری خوبی در ورزش ایران فراهم بوده، ادامه داد: ما باید کاری کنیم که در عرصه بین‌المللی و رشته‌هایی که امکان کسب مدال برای ما دارد، لعالیت کرده و در این زمینه به پیشرفت‌های بیشتری برسیم.

سردار باران‌چشمه با بیان اینکه پیشنهاد میزبانی مسابقات آسیایی شنا در ایران را مطرح کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: ورزش نیروهای مسلح ایران از شرایط بسیار خوبی برخوردار بوده و با توجه به وضعیت کنونی آن، می‌توانیم درخشش خوبی در رقابت‌های جهانی داشته باشیم.

کد مطلب 2394791

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