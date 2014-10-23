دیدگاه غرب درباره شبه جزیره کریمه و اوضاع داخلی روسیه بی اهمیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: دیدگاه غرب درباره شبه جزیره کریمه و دیگر موضوعات داخلی روسیه برای من اهمیتی ندارد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت پیگیری روند اجرای توافق مینسک درباره آرامش در شرق اوکراین و شروع گفتگوهای ملی فراگیر در این کشور با همه مشکلات تاکید کرد: مسکو به دنبال ایجاد روابط سازنده با اروپا است اما در عین حال به موازات آن در راستای توسعه روابط با کشورهای آسیایی و اقیانونس آرام حرکت خواهد کرد.

وزیر خارجه روسیه بیان کرد: اقدامات یکجانبه غرب علیه روسیه، مسکو را به فعال کردن مشارکت آن با کشورهای شرق می کشاند.