فرصتهای توسعه مازندران هدر رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعد از ظهر پنجشنبه در جمع کارشناسان دستگاههای مختلف استان افزود: استانداری مازندران با هدف نهادینه کردن تشکل های مردم نهاد در جهت حمایت و گسترش این تشکل ها گام بر می دارد.

فلاح، نگاه عادلانه را لازمه توسعه هر منطقه دانست و افزود: انصاف، دانش و تخصص نیز محورهای بعدی توسعه است.

استاندار مازندران با بیان اینکه این استان به لحاظ وجود منابع طبیعی و سرمایه‌های متعدد با بسیاری از کشورهای منطقه در یک ردیف قرار دارد، گفت: متأسفانه مازندران از جایگاه اصلی خود دور مانده است.

وی با اشاره به اینکه افراد تحصیل کرده با سطح دانش بالا، همواره به عنوان یک فرصت محسوب می شوند، افزود: به دلیل نبود برنامه ریزی درست در سال های گذشته، این فرصت‌ها در استان به هدر رفته است.

فلاح افزود: کارشناسان و افراد فرهیخته به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه انسانی هر منطقه محسوب می شوند.

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ستاندار مازندران با بیان اینکه علاوه بر کاهش و رفع برخی معضلات و ناهنجاری ها باید به بخش های فرهنگی و اقتصادی جامعه نیز توجه شود، گفت: با کارشناسی و بهره‌گیری از تجارب و تخصص، می توان سرمایه طبیعی و انسانی را به خوبي مديريت كرد

وی با اشاره به اینکه در کمتر از یک سال می توان از بروز هرگونه سیل در مازندران جلوگیری کرد، افزود: کارشناسان قبل از ایجاد هرگونه مشکل، در جهت حمایت از مردم و دولت گام بردارند.

فلاح در پایان با بیان اینکه برنامه ششم توسعه استان مازندران در حال تنظیم است، گفت: استانداری مازندران در جهت توسعه استان آماده دریافت نظرات کارشناسان رسمی دادگستری است.