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۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

فلاح جلودار:

فرصتهای توسعه مازندران هدر رفته است

فرصتهای توسعه مازندران هدر رفته است

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: به دلیل نبود برنامه ریزی درست در سالهای گذشته فرصت توسعه استان به هدر رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعد از ظهر پنجشنبه در جمع کارشناسان دستگاههای مختلف استان افزود: استانداری مازندران با هدف نهادینه کردن تشکل های مردم نهاد در جهت حمایت و گسترش این تشکل ها گام بر می دارد.
 
فلاح، نگاه عادلانه را لازمه توسعه هر منطقه دانست و افزود: انصاف، دانش و تخصص نیز محورهای بعدی توسعه است.
 
استاندار مازندران با بیان اینکه این استان به لحاظ وجود منابع طبیعی و سرمایه‌های متعدد با بسیاری از کشورهای منطقه در یک ردیف قرار دارد، گفت: متأسفانه مازندران از جایگاه اصلی خود دور مانده است.
 
وی با اشاره به اینکه افراد تحصیل کرده با سطح دانش بالا، همواره به عنوان یک فرصت محسوب می شوند، افزود: به دلیل نبود برنامه ریزی درست در سال های گذشته، این فرصت‌ها در استان به هدر رفته است.
 
فلاح افزود: کارشناسان و افراد فرهیخته به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه انسانی هر منطقه محسوب می شوند.
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ستاندار مازندران با بیان اینکه علاوه بر کاهش و رفع برخی معضلات و ناهنجاری ها باید به بخش های فرهنگی و اقتصادی جامعه نیز توجه شود، گفت: با کارشناسی و بهره‌گیری از تجارب و تخصص، می توان سرمایه طبیعی و انسانی را به خوبي مديريت كرد
 
وی با اشاره به اینکه در کمتر از یک سال می توان از بروز هرگونه سیل در مازندران جلوگیری کرد، افزود: کارشناسان قبل از ایجاد هرگونه مشکل، در جهت حمایت از مردم و دولت گام بردارند.
 
فلاح در پایان با بیان اینکه برنامه ششم توسعه استان مازندران در حال تنظیم است، گفت: استانداری مازندران در جهت توسعه استان آماده دریافت نظرات کارشناسان رسمی دادگستری است.
کد مطلب 2394811

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