عملیات گاز رسانی به 150 روستای لرستان در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله شمس خرم آبادی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر عملیات گاز رسانی به 150 روستای استان لرستان در حال انجام است.

وی با اشاره به گازرسانی به 133 روستای استان از شهریور سال گذشته تا کنون عنوان کرد: برای گاز رسانی به این تعداد روستا بیش از 370 میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان همچنین به اجرای شبکه گاز رسانی در لرستان اشاره کرد و گفت: در مدت زمان یاد شده بیش از 584 کیلومتر شبکه گاز رسانی در استان اجرایی شده است.

شمس خرم آبادی همچنین به نصب انشعابات گاز در سطح استان اشاره کرد و گفت: در مجموع 14 هزار و 349 مورد نصب انشعاب گاز و 34 هزار و 548 مورد نیز پذیرش انشعاب در این مدت داشته ایم.

وی به تکمیل بیش از 50 کیلومتر خط تغزیه فلزی و 46 کیلومتر شبکه پلی اتیلن در استان اشاره کرد و افزود: همچنین در مدت زمان یاد شده دو ایستگاه تقلیل فشار گاز در استان به بهره برداری رسیده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان همچنین بهره برداری از طرح گازرسانی به شهرهای گراب و کوهنانی در شهرستان کوهدشت را یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت گاز استان برشمرد.

