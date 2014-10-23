عملکرد صندوق های اعتباری در بخش تعاون بهتر از بانک های عامل است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید کلانتری قبل از ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی مدیران تعاونی های شهرستان شبستر با اشاره به مشکلات بخش تعاون در کشور اظهار داشت: برای شکوفایی بخش تعاون در کشور باید چندین مسئله مدنظر قرار گیرد تا اقتصاد کشور از طریق تعاونی ها پویاتر شود.

وی افزود: به همین جهت از مجلس انتظار می رود تا قوانین مطلوبی در بخش تعاون تصویب کرده و بودجه مناسبی در اختیار تعاونی ها قرار دهند و از معاونت برنامه ریزی دولت نیز انتظار می رود تا این بودجه را به تعاونی اختصاص دهند.

کلانتری همچنین ادامه داد: بانک های عامل نیز باید در خصوص اعطای تسهیلات به تعاونی ها، مراحل پرداخت تسهیلات را آسان تر کند که در گاهی اوقات در این خصوص مشاهده می کنیم صندوق های اعتباری بهتر از بانک های عامل عمل می کنند.

وی در ادامه خطاب به کارمندان دولت و مسئولان ادارات اظهار داشت: مسئولان باید نگاه خود را نسبت به تعاونی ها تغییر دهند چرا که اگر می خواهیم وضع اقتصادی و اشتغال کشور شکوفا شود نیازمند دست در دست هم گذاشتن است که امیدواریم مسئولان و مردم همت و تلاش خود را بیش از پیش کنند.

معاون امور تعاون وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه تعاونی ها باید همت خود را مضاعف تر کنند، ادامه داد: تعاونی هایی موفق هستند که هدف و برنامه مشخصی داشته باشند و با مدیریت مناسب و هئیت مدیره توانمند به سمت تعالی حرکت کنند و از تمامی ظرفیت های شهرستان ها استفاده کنند.

کلانتری همچنین در ادامه تعاون را مظهر عدالت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: با تعاون و همکاری می توان فاصله های طبقاتی را کاهش داد و اقتصاد کشور را متحول کرد.

وی بر لزوم تشکیل اتاق تعاون در شهرستان شبستر اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه شهرستان شبستر از جمله پیشگامان تعاونی در آذربایجان شرقی است به زودی اتاق تعاون در این شهرستان تأسیس می شود.

در ادامه این نشست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی حمایت از تعاونی ها را اولویت اساسی دولت اعلام کرد و گفت: دولت تدبیر و امید با اعطای تسهیلات و رفع محرومیت از تعاونی ها از توسعه و تشکیل تعاونی ها با جدیت حمایت می کند .



میراحد حسینی خاطر نشان شد: بر اساس سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در راستای اصل 44 به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی و نیز افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و نقش آن در ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اجتماعی تاکید شده است .