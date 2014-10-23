استفاده داعش از گازهای سمی برای حمله به عین العرب

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش ها از احتمال به کارگیری گازهای سمی توسط تروریست های داعش در حمله به شهر عین العرب حکایت دارد. مقامات عین العرب می گویند برخی از اهالی این شهر به دلیل مسمومیت شیمیایی به ترکیه منتقل شده اند.

در همین حال یکی از پزشکان شهر به خبرگزاری بی بی سی گفته است احتمالا گازهای سمی مورد استفاده "گاز کلر" و یا "گاز فسفر" بوده است. گفته می شود داعش در ماه ژوئن موفق شده است مرکز شیمیایی "المثنی" در شمال بغداد را به تصرف خود درآورد.

در زمان رژیم پیشین عراق این تاسیسات مرکز تولید و انبار گازهای سمی و تسلیحات شیمیایی بوده است. اخیرا نیز تایید شده است که داعش در نبرد علیه ارتش عراق از گاز کلر استفاده کرده است.