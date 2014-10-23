قدرت "معنایی و گفتمانی" باب جدید انقلاب اسلامی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد واعظی ظهر امروز در در مجمع بزرگ مبلغان محرمالحرام اظهار داشت: افزایش روز افزون قدرت انقلاب اسلامی علیرغم وجود تحریمها و تهدیدها مصداق بارز نفوذ قدرت گفتمانی انقلاب است.
وی بیان داشت: دشمن پس از شکست در مقابل ایران در جبهه سخت اقدام به ورود از جبهه قدرت نرم علیه جمهوری اسلامی کرد و این کار با تأسیس شبکههای ماهوارهای روزافزون بدون داشتن تابلوی سیاسی یکی از اهداف دشمن برای ضربه زدن به قدرت معنایی و گفتمانی انقلاب و ارزشها است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مبلغان و نیروهای انقلابی باید با تمام قدرت و قوت از منبع قدرت معنایی انقلاب صیانت کنند، چراکه این برگ برنده نظام جمهوری اسلامی ایران علیه استکبار است.
وی اظهار کرد: عدم شناخت دوست و دشمن، عدم آگاهی به مسائل و سیاستها و عوامل و اتفاقات باعث تعجب کردن یک عالم و دوری او از زمانه است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: عالم به زمان بودن به معنای جستوجوی ریز اخبار و حوادث نیست بلکه در گرو شناخت موقعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جهان اسلام و درک اقتضائات زمان است.
وی عنوان کرد: یکی از شاهکلیدهای مهم برای رسیدن به زمانشناسی درک عمیق از موقعیت انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام واعظی اضافه کرد: درک عمیق انقلاب اسلامی و تحولی که انقلاب اسلامی ایران به برکت هدایتهای معنوی و روحانی امام راحل و ایثار شهدا ایجاد کرد یکی از شاهراههای مهم برای رسیدن به زمانشناسی و عالم به زمان بودن است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران جهان تشیع و ایران اسلامی را قدرتمند کرد، افزود: پایه استعمار نو قدرت نرم است و دیگر لشکرکشیهای نظامی جایگاهی ندارد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: استعمار نو برای رسیدن به منافع خود امروزه بدون لشکرکشی بر اساس پایههای اقتصادی و تأسیس نهادهای بینالمللی که از شاخصههای قدرت نرم است اقدام میکند.
تلخ و آمرانه حرف زدن دافع تبلیغ مبلغان دینی است
مدیرکل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان نیز در این همایش اظهار داشت: یک هزار نفر از مبلغان استان اصفهان، ظهر امروز برای تبلیغ در ماه محرم به ۲۳ استان کشور اعزام شدند.
حجتالاسلام علیاکبر صافیاصفهانی اظهار داشت: توجه به نیازهای فرهنگی و تبلیغی مبلغان در زمان حاضر یک اصل ضروری است.
وی افزود: مبلغان به شهرستانهای مختلف اعزام میشوند و طبیعی است که مخاطبان متعدد و متنوعی در برابر آنها قرار میگیرند و پیچیدن یک نسخه برای همه، قبل از اینکه شرایط آنها را ببیند کار نادرستی است.
مدیرکل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با بیان اینکه بیشترین تاثیر با تبلیغ چهره به چهره حاصل میشود بنابراین مبلغان تبلیغ چهره به چهره را مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: تبلیغ، گفتن نیست بلکه رساندن بوده و مبلغ باید مطمئن شود که مخاطب مطلب را گرفته است.
وی بیان کرد: پرهیز از تلخ و آمرانه حرف زدن که دافعه تبلیغ است، ضرروت اخلاص داشتن مبلغ، پرهیز از مجالست با اغنیا، رعایت نظافت و تمیزی و مرتب بودن، عالم، عادل و عاقل بودن، رحمت و رحمانیت داشتن، مخاطب شناس بودن، پرهیز از کارآمد نبودن موضوع سخنرانی نیز از جمله نکاتی است که مبلغ باید در حین تبلیغ مدنظر داشته باشد.
حجتالاسلام صافی اصفهانی خاطرنشان کرد: مبلغ باید بداند که تا خود پرواز نکرده نمیتواند دیگران را پرواز دهد و مبلغان باید ذکر مصائب اهل بیت (ع) را به صورت کوتاه، خوش نغمه و متناسب در مراسم سخنرانی خود داشته باشند و همچنین مباحث مهدویت، حکومت دینی و دفاع جامع و مستدل از ولایت فقیه نیز از جمله مواردی است که باید در تبلیغ لحاظ کنند.
وی گفت: جمع هزار نفره از مبلغان استان اصفهان امروز به 23 استان کشور از جمله چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، البرز، تهران، قم، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و چند استان دیگر اعزام میشوند.
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