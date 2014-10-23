به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: آیت الله مهدوی کنی همواره به عنوان مجاهدی دلسوز و مرید امام و رهبری شناخته می‌شود.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

ارتحال ملکوتی عالم مجاهد پارسا، یار دیرینه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله حاج محمدرضا مهدوی‌کنی را به ولی امر مسلمین، بیت شریف ایشان، شاگردان و علاقه‌مندان آن مرحوم تسلیت می‌گوییم.

این فقیه بزرگوار با خدمات ارزنده خود در پیش از پیروزی انقلاب و سال‌ها تحمل شکنجه، حبس و محرومیت در مبارزه با رژیم منحوس پهلوی و سرعت بخشیدن به پیروزی انقلاب اسلامی و استواری و پایبندی در تثبیت انقلاب با پذیرش مسئولیت‌های خطیر و حساس همواره به عنوان روحانی و مجاهدی دلسوز، خستگی‌ناپذیر، مستقل و مرید امام(ره) و رهبر معظم انقلاب شناخته می‌شد.

حزب تمدن اسلامی، ضمن تسلیت مجدد درگذشت این عالم وارسته، از خداوند بزرگ برای آن فقید سعید، رضوان الهی و برای بازماندگان محترمشان صبر و اجر مسئلت دارد.

حزب تمدن اسلامی