به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: آیت الله مهدوی کنی همواره به عنوان مجاهدی دلسوز و مرید امام و رهبری شناخته میشود.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتحال ملکوتی عالم مجاهد پارسا، یار دیرینه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله حاج محمدرضا مهدویکنی را به ولی امر مسلمین، بیت شریف ایشان، شاگردان و علاقهمندان آن مرحوم تسلیت میگوییم.
این فقیه بزرگوار با خدمات ارزنده خود در پیش از پیروزی انقلاب و سالها تحمل شکنجه، حبس و محرومیت در مبارزه با رژیم منحوس پهلوی و سرعت بخشیدن به پیروزی انقلاب اسلامی و استواری و پایبندی در تثبیت انقلاب با پذیرش مسئولیتهای خطیر و حساس همواره به عنوان روحانی و مجاهدی دلسوز، خستگیناپذیر، مستقل و مرید امام(ره) و رهبر معظم انقلاب شناخته میشد.
حزب تمدن اسلامی، ضمن تسلیت مجدد درگذشت این عالم وارسته، از خداوند بزرگ برای آن فقید سعید، رضوان الهی و برای بازماندگان محترمشان صبر و اجر مسئلت دارد.
حزب تمدن اسلامی
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