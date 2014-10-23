۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۳۱

مجروح شدن 4 نیروی پلیس افغان در انفجار بمبی در قندوز

انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی مقر پلیس در شمال افغانستان دست کم 4 مجروح بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، انفجار خودروی بمب گذاری شده در قندوز 4 پلیس را مجروح کرد. به گفته یکی از مقامات پلیس این ولایت شمالی افغانستان بمب مذکور که از راه دور کنترل می شد در ساعت 2:30 بعدازظهر امروز پنج شنبه به وقت محلی منفجر شده است.

در همین رابطه "سید سرور حسینی" سخنگوی پلیس افغانستان ضمن تایید این انفجار از اعلام شمار مجروحان یا تلفات احتمالی آن خودداری کرد. به گفته وی نیروهای امنیتی افغان برای شناسایی عاملان این اقدام تروریستی تحقیقات خود را آغاز کرده اند.

گفتنی است ولایت قندوز واقع در شمال شرق افغانستان که از مناطق مهم تجاری است تا پیش از رخنه کردن شبه نظامیان طالبان به دلیل حضور نظامیان ناتو در مقایسه با دیگر مناطق این کشور از آرامش نسبی برخوردار بود.

