سرشماری کشاورزی در استان همدان 45 و نیم درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری بعد از ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با بیان اینکه سرشماری کشاورزی از پنجم مهر ماه در استان همدان همزمان با سراسر کشور آغاز شد، اظهار داشت: در استان همدان بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش ها از نظر اشتغال و آمار ثروت از اهمیت ویژه ای برخودار است.

وی با بیان اینکه سرشماری کشاورزی در استان همدان 140 تا 145 هزار بهره بردار کشاورزی، 235 هزار خانوار روستایی با 700 هزار نفر جمعیت را شامل می شود، بیان کرد: با همکاری خوب جهاد کشاورزی و فرمانداری ها تاکنون سرشماری کشاورزی در استان همدان 45 و نیم درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در کل 120 هزار خانوار سرشماری شده اند.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان با بیان اینکه کسب اطلاعات صحیحی کشاورزی برای برنامه ریزی ضروری است و لازم است در این خصوص اطلاع رسانی مناسب انجام شود، عنوان کرد: شورای برنامه ریزی استان با 9 کمیته در شهرستان ها در حال کار است.

سامری با بیان اینکه هفت جلسه شورای برنامه ریزی استان 37 مصوبه داشته که 82 درصد مصوبات یعنی 49 درصد مصوبات به طور کامل اجرایی شده و 43 درصد مصوبات در دست اجراست، ادامه داد: سه مصوبه شورای برنامه ریزی استان معادل هشت درصد مصوبات اجرایی نشده و از کسانی که مصوبات به آنها مربوط می شود می خواهد همکاری کنند تا یان سه مصوبه تا پایان سال به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه امروز هشتیم جلسه شورای برنامه ریزی استان همدان برگزار می شود، بیان کرد: کارگروه اشتغال هفت جلسه و 76 مصوبه و کارگروه امور زیر بنایی 46 مصوبه داشته است.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان با بیان اینکه کمیته برنامه ریزی شهرستان تویسرکان به 47 مصوبه بیشترین مصوبه و ملایر با شش جلسه بیشترین جلسه را در بین شهرستان های استان داشته اند، عنوان کرد: فرمانداران باید کمیته برنامه ریزی را به موقع برگزار کنند.

خسرو سامری با بیان اینکه با توجه به اینکه تدوین بودجه سال 94 در حال تدوین است مسئولان دستگاه های اجرایی باید با وزات خانه های مربوطه ارتباط داشته باشند، بیان کرد: مسئولان هر موردی که لازم است را به استانداری ارائه کنند تا پس از جمع بندی پیگری شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه همدانی های زیادی در تهران فعالیت و مسئولیت اجرایی دارند که علاقمند به تاثیر گذاری در استان همدان هستند، بیان کرد: استان همدان از مدیر عامل بانک ملی ایران انتظار بالایی دارد.

امیر خجسته با بیان اینکه استان همدان در شرف کارها و فعالیت های بزرگی است، بیان کرد: برای رسیدن به توسعه نیاز به عزم استانی است که در صورت وجود عزم نتیجه خوبی حاصل می شود.