آذربایجان شرقی از لحاظ امنیتی جزء استان های برتر کشور است/ رودررویی شیعه و سنی ترفند دشمن برای وحدت زدایی

به گزارش خبرنگار مهر، رضایی بعد از ظهر پنجشنبه در نشستی با اصحاب رسانه و خبرنگاران تبریز اظهار داشت: با توجه به ماهیت مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات نیز نهادی مردمی و در خدمت اقشار مختلف جامعه است تا امنیت و آرامش پایدار را در کشور تامین کند و در مقابل مردم و رسانه ها نیز باید بازوان و چشمان بینای این وزارت بوده و به گفته رهبر کبیر انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات باید از تمام ملت ایران برای انجام وظایف خود یاری گیرد.

وی در ادامه سالم سازی و امنیت و آرامش محیط در کنار تسهیل و تامین زمینه های فعالیت های سالم اقتصادی را رسالت اصلی وزارت اطلاعات عنوان و تصریح کرد: این وزارت در بحث مبارزه با مفسدان اقتصادی، تنها به مفاسد کلان ورود می یابد و در صورت دستیابی به اطلاعاتی مرتبط با سایر پرونده ها در این زمینه، آنها را به نهادها و مسوولان ذیربط منتقل می کند و برنامه هایی مانند برگزاری نمایشگاه "سی سال مجاهدت خاموش" نیز با هدف اطلاع رسانی در خصوص تهدیدها و آسیب های امنیتی موجود برای بازدید مسوولان و سازمان های مرتبط با مسائل امنیتی صورت می گیرند.

مدیر کل اطلاعات آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران از طریق مباحث قومیتی گفت: این حربه از دیرباز به عنوان ابزاری در دستان دشمن برای ضربه زدن به ایران اسلامی متحد و متشکل از قومیت های مختلف مورد استفاده بوده که اکنون حالت جدی تری به خود گرفته چرا که دشمن باور دارد این موضوع مهمترین نقطه ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران است غافل از اینکه این توطئه ها چه در گذشته و چه در آینده، با آگاهی و بصیرت ملت فهیم ایران نکام مانده و خواهد ماند.

رضایی وضعیت آذربایجان شرقی را بلحاظ مسائل و مباحث امنیتی مطلوب ارزیابی و تاکید کرد: با وجود نزدیکی استان به کانون های ناامنی در منطقه مانند ترکیه و عراق، بدلیل عواملی چون یکدستی، دینمداری و همراهی مردم استان با حاکمیت به عنوان یکی از مولفه های اصلی امنیت پایدار و نیز همکاری نزدیک و منسجم کلیه دستگاه های امنیتی، آذربایجان شرقی از این حیث جزء استان های برتر کشور محسوب می شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان اظهار داشت: متاسفانه دشمن از طریق برخی انحرافات و خرافات وارده در این مراسم، به دنبال معبری برای نفوذ فرهنگی و مذهبی در بین مردم و دور کردن آنها از اصل مفاهیم ناب شیعی چون نهضت عاشورا بوده و با برخی شایعات و استفاده از بیش از 20 شبکه ماهواره ای مراجع خودخوانده به شدت در حال دامن زدن و رودررو قراردادن شیعه و سنی است تا با استفاده از این تفرقه به مطامع خود دست یابد که در این بین مجموعه اطلاعاتی کشور نیز با حساسیت کامل تمام این تحرکات را زیر نظر دارد و اطمینان داریم با هوشیاری مردم و انجام اقدامات فرهنگی لازم توسط نهادهای مربوطه با استفاده از فرصت های مغتنمی چون ایام محرم، این نقشه شوم نیز عقیم خواهد ماند.