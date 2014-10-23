خانه ثبتی حلی ساز در شیراز تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه تاریخی و با ارزش حلی ساز که در کوچه اسکندری شیراز واقع شده است شبانه با استفاده از بیل مکانیکی تخریب شد.این خانه که به شماره 8974 در سال 82 به ثبت رسیده شبانه به وسیله لودر به یک زمین تبدیل شد.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس در این خصوص گفت: خانه تاریخی "حسن حلی‌ساز" از جمله خانه‌های ثبت شده در میراث ملی، بامداد امروز پنجشنبه تخریب شد.

مسعود منیعاتی بیان کرد: این خانه در کوچه اسکندری و در شرق حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی(ع) قرار داشت که به‌ طور کامل تخریب و به یک زمین تبدیل شده است.

وی با اشاره به روند تخریب خانه های تاریخی در شهر شیراز اظهار داشت: چند روز قبل نیز خانه اصغرزاده در شیراز به طور کامل و شبانه تخریب شد.

منیعاتی با اشاره به تخریب خانه نوه فتحعلی شاه نیز گفت: این خانه تاریخی که دارای ارزش فراوان بود نیز مدتی قبل به طور کامل تخریب شد.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس نیز خواستار توقف تخریب خانه های ثبتی بافت تاریخی شیراز شد و گفت: خانه حلی ساز از جمله بناهای ارزشمند در شیراز بود که در محله گود عربان ، جنب بازار حاجی ، در کوچه سجادی واقع شده و این بنا با توجه به ارزشهای تاریخی و معماری در مورخ دهم خردادماه 82 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود.

مصیب امیری افزود: با عوامل تخریب خانه در بافت تاریخی شیراز برخورد خواهد شد.