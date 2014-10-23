۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۳۵

بیانیه همایش خیرین حوزه سلامت؛

ایجاد بستر مناسب جهت افزایش نقش مردم در مدیریت حوزه سلامت

همایش مشارکت های اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت، با صدور بیانیه ای به کار  خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز همایش اجلاس مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت بیانیه ای صادر شد.

در این بیانیه آمده است:

در اجرای بند 11 سیاستهای کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، مبنی بر افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در ادامه تاکیدات دولت تدبیر و امید و پیگیری وزیر محترم در خصوص هرچه بهتر اجرایی شدن موارد مطروحه و با عنایت به اهمیت نظام سلامت و نقش مشارکت های مردمی در توسعه پایدار، ما شرکت کنندگان در این همایش موارد زیر را بر خود فرض می دانیم:

- تهیه و اجرای مدل بومی جلب مشارکت های مردمی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها د رحوزه سلامت
- تسهیل گری و ایجاد بستر مناسب جهت افزایش نقش مردم در مدیریت حوزه سلامت و ارائه راهکارهای علمی و قانونی جهت کاهش تصدی گری دانشگاه / دانشکده/ موسسه های مرتبط با امر سلامت
- نیازسنجی و امکان سنجی جهت تایین دقیق اولویت های حوزه سلامت استان برای اطلاع رسانی و راهنمایی خیرین و جامعه در این خصوص
- تبلیغات و اطلاع رسانی به منظور فرهنگ سازی در جهت تشویق و ترغیب آحاد مردم برای مشارکت و گسترش فعالیت های خیرخواهانه د رحوزه سلامت (هبه، نذر سلامت، فعالیت داوطلبانه، اهدای اختصاصی به بخش سلامت و دیگر موارد) بر اساس اولویت ها و با بهره گیری از ظرفیت های صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در سطح ملی و استانی
- ارتباط با فرهیختگان و اصحاب فرهنگ و هنر و گروه های مرجع در سطح استان به منظور بهره گیری از ظرفیت های آنها در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم با تشکیل کارگروه های تخصصی ارائه شده در همایش
- برنامه ریزی به منظور استفاده حداکثری از توانایی های علمی و اقتصادی ایرانیان مقیم خارج کشور برای توسعه خدمات حوزه سلامت
- تعامل، هماهنگی و همکاری با سازمان ها، نهادهای موثر استان و شهرستان، خاصه استانداری و شهرداری به منظور تحقق اهداف تعیین شده
- پیش بینی پیوست مشارکت های مردمی در کلیه طرحها و پروژه های توسعه ای حوزه سلامت استان
- تکریم و تجلیل از جایگاه خیرین، واقفین و داوطلبان حوزه سلامت به جهت الگوسازی در این عرصه

کلام آخر: با تشکر از حمایتهای عالمانه وزیر بهداشت و اهتمام ایشان بر پایداری و استمرار فعالیتهای مردم و خیرین محترم، انتظار دارد مجموعه ستادی و استانی وزارت بهداشت، خاصه روسای دانشگاه با مشارکت و پشتیبانی همه جانبه از این حرکت مردمی ما را در ارائه هر چه نیکوتر وظایف مربوطه یاری کنند.

