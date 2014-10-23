ایجاد مجمع خیرین و دانشگاه علمی کاربردی در بیمارستان بهبود/ معاینه بیماران بر اساس تعرفه های قانونی

بهمن ذیجاه بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید کلانتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیمارستان و هتل آپارتمان بهبود تبریز در مصاحبه با خبرنگار مهر گفت: ایجاد مجمع خیرین و دانشگاه علمی کاربردی در مرکز درمانی بهبود از مهم ترین اولویت های کاری این مجموعه است.

وی با بیان اینکه ایجاد دانشگاه علمی کاربردی با هدف تربیت و آموزش پرسنل مورد نیاز بیمارستان و کاهش اشتغال در جامعه صورت می گیرد، ادامه داد: تمامی مقدمات لازم برای ایجاد دانشگاه علمی کاربردی بهبود فراهم شده و هم اکنون در مرحله اخذ مجوز هستیم.

ذیجاه در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سودهای سرسام آور بانکی و عدم حمایت برخی مسئولان دولتی از این مجموعه گفت: تاکنون این مرکز درمانی برای بیش از 320 نفر از جوانان اشتغال ایجاد کرده است که جذب و افزایش پرسنل بیمارستان از دیگر اولویت های مهم ماست.

وی زیر بنای فعلی این مرکز درمانی را پنج هزار مترمربع عنوان کرد و ابراز داشت: با توجه به طرح توسعه بیمارستان بهبود در اینده نزدیک شاهد افزایش زیربنای این بیمارستان تا 23 هزار مترمربع خواهیم بود.

مدیرعامل بیمارستان بهبود تبریز همچنین در ادامه از بروکراسی طولانی و پیچیده بانکی به شدت انتقاد کرد و گفت: علی رغم اینکه تا کنون از هیچ گونه تسهیلات سوبسید دار بانکی استفاده نکرده ایم ولی باز هم بر اساس تعرفه های تعیین شده قانونی توسط وزارت بهداش، درمان و آموزش پزشکی به پذیرش و مداوای بیماران اقدام می کنیم.