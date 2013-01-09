فیلم موهن چگونه و توسط چه کسانی ساخته شد؟

مجله مهر: کشته شدن سفیر و 3 دیپلمات امریکا در بنغازی لیبی، تصرف سفارتخانه های امریکا در چند کشور عربی و پایین کشیدن پرچم امریکا از این سفارتخانه ها و همچنین تجمع های اعتراض آمیز و گسترده مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی از جمله واکنش هایی بود که موضوع اهانت به پیامبر اسلام(ص) را در صدر اخبار رسانه ها قرار داد. اما شاید رونمایی از چند حاشیه قابل تامل درباره این فیلم بتواند از برخی نکات پنهان این اثر سخیف و موهن پرده بردارد. حاشیه هایی که کمتر در متن اخبار قرار دارند.

از مبارز صحرا تا معصومیت مسلمانان

فراخوان تولید این فیلم سال گذشته در مجله‌ی "بک استیج" با عنوان "مبارز صحرا" منتشر شده‌است. در این فراخوان از "مبارز صحرا" به‌عنوان یک فیلم ماجراجویی-تاریخی در...صحرای عربستان نام برده شده‌است.اما آن چه که در در سال 2011 میلادی در کالیفورنیا ساخته شد و به نمایش درآمد، فیلمی با عنوان «معصومیت مسلمانان» بود که محتوایی کاملا متفاوت از محتوای اعلام شده داشت. فیلمی که به گفته کارگردانش با کمک 5 میلیون دلاری یکصد یهودی و با شرکت ۶۰ هنرپیشه و ۴۵ نفر پشت صحنه در سه ماه ساخته شده‌ است.

این فیلم پیش از این تنها یک بار در سالنی در لس آنجلس به شکل خصوصی نمایش داده شد و قرار بود در سالگرد حادثه 11 سپتامبر در کلیسای تری جونز (کشیش عامل قرآن سوزی) به نمایش درآید؛ اما این نمایش لغو شد. جالب این که در همان اکران خصوصی هم تنها 100 نفر از آن بازدید کرده اند. اما ماجرا وقتی داغ شده که یک کاربر مصری سایت «یوتیوب» هفته گذشته تریلر 13 دقیقه ای از این فیلم دوساعته را با زیرنویس عربی به اشتراک گذاشت. همین جرقه کوچک، خشم مسلمانان مصری را برانگیخت. اعتراض ها از این کشور شروع شد و به سرعت واکنش مسلمانان دیگر کشورها را هم درپی داشت.

یک افسانه بی‌اساس

فیلم با صحنه‌هایی از هجوم یک گروه‌ تندرو به یک داروخانه مربوط به پزشکی قبطی در مصر آغاز می‏شود. در این صحنه چند مسلمان با محاسن بلند با چوب و چماق به داروخانه این پزشک حمله می‏کنند و با حمله ناجوانمردانه به همسر وی، مغازه اش را ویران می کنند. پس از این، داستان به صدر اسلام فلش بک می خورد و با پخش صحنه هایی سخیف و بی اساس سعی در خدشه دارکردن چهره نورانی پیامبر اسلام(ص) دارد. آن هم با نسبت دادن صفت هایی مبتذل به مسلمانان (اعم از شیعه و سنی) و «سرطان» خواندن اسلام.

کارگردان کلاهبردار

در تیتراژ فیلم، نام «سام باسیل» به عنوان کارگردان ذکر شده است. یک شهروند اسرائیلی ـ آمریکایی ایالات متحده که یک مشاور املاک و مدیر شرکت‏های ساخمانی است و در کالیفرنیای جنوبی زندگی می‌کند و مدعی است فیلمش بیش از آن که اثری ضددین باشد، پروژه ای سیاسی است. او پس از مصاحبه روز ۲۱ شهریور 1391 با روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" و روزنامه آمریکایی "وال ستریت ژورنال" ناپدید شد و از مکان اختفای وی اطلاعی در دست نیست.

از طرف دیگر سایت آلمانی «دویچه وله» در گزارشی به نقل از یک فعال مسیحی‌که می گوید یکی از عوامل فیلم است، مدعی شده "باسیل" نام مستعار است و فرد مورد نظر نه یهودی‌مذهب است و نه اسرائیلی. آن طور که در این گزارش و چند منبع دیگر عنوان شده ، در پایگاه داده شهر کالیفورنیا، شخصی به نام سام باسیل وجود خارجی ندارد، بلکه صاحب کمپانی سازنده فیلم شخصی به نام «ناکولا باسلی» (Nakoula Basseley) است که احتمال می رود نام مستعار خود را سام باسیل گذاشته باشد.

به گفته شبکه «راشا تودی» ناکولا 55 ساله سوابق کلاهبرداری مالی و ساخت فیلم مستهجن را دارد، در سال 2010 در پرونده کلاهبرداری به گذراندن 21 ماه زندان محکوم شده و به دلیل ابتلا به.بیماری دیابت و هپاتیت C از دادگاه آزادی مشروط گرفته و زندان را ترک کرده است. گزارش های دیگر می گویند ناکولا الان تحت حفاظت پلیس لس آنجلس است و در نقطه ای نامعلوم مخفی شده است.

یک کینه دیرینه

در کنار کارگردان فیلم، نام مشاور و نویسنده فیلمنامه هم در اخباز مرتبط با فیلم موجود است. فردی به نامه «استیو کلین»((steve klein. فردی که از اشخاص فعال ضد اسلام در کالیفرنیا است که گفته می شود از اسلام به عنوان سرطان یاد کرده است. «کلین» صاحب موسسه بیمه ای در کالیفورنیاست. وی پس از کشته شدن فرزندش در سال 2006 در فلوجه عراق کینه مسلمانان را به دل گرفت و از همین سال فعالیت ضد اسلامی خود را آغاز کرده است. او که یک نظامی در زمان جنگ ویتنام بوده است ، الان رئیس موسسه ای افراطی و ضد اسلامی در کالیفرنیا است این قبطی افراطی، مسیحیان خاورمیانه و شمال آفریقا را تشویق به اقدامات نظامی علیه مسلمانان می‌کند. کلین در یکی از مصاحبه هایش با پایگاه خبری «آتلانتیک» یکی از افتخاراتش را «شکار مسلمانان» عنوان کرده است.

بازهم کشیش هتاک

لیست حامیان این فیلم سخیف نیز خود گویای ناگفته های بسیاری از زوایای پنهان این فیلم است. با وجود محکومیت این فیلم از واتیکان گرفته تا کلیساهای متعدد در سراسر جهان، کشیش«تری جونز» که قبل از این با «قرآن سوزی» به چهره ای منفور در جهان و میان پیروان ادیان آسمانی تبدیل شده بود، از حامیان اصلی این فیلم است. کشیش جونز وعده داده بود که این فیلم را در کلیسایش (که کلیسایی کوچک در فلوریداست و حداکثر 60 نفر در برنامه هایش شرکت می کنند) به نمایش خواهد گذاشت. به غیر از کشیش هتاک، گروه موسوم به «قبطیان مهاجر» و یکی دو وبلاگ نویس قبطی و مسحی اهل مصر از جمله حامیان این فیلم هستند.

