مجله مهر: در حالی که هنوز چند ماهی از استراتژی پنهان و آشکار تحریم انتخابات توسط برخی جریانات سیاسی نگذشته است، این جریانات این بار قبل از پایان انتخابات دور دوم مجلس، رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری را کلید زدند. البته آغاز زودهنگام رقابتهای انتخاباتی مسبوق به سابقه بوده و در دوره های مختلف هزینه های غیرقابل جبرانی را به کشور تحمیل کرده است.



انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم لابد آنقدرها حساس بود که تنها چند روز پس از ورود احمدی نژاد به پاستور در سال 88 خبرهایی از ساختمان نهاد ریاست جمهوری درز کرد مبنی بر اینکه هواداران رئیس جمهور جلسه ای برای بررسی انتخابات دولت یازدهم! تشکیل داده اند.



مسئله ای که البته چند روز بعد نیز در خلال یکی از سخنرانی های رئیس جمهور احمدی نژاد در سفر استانی به کهگیلویه و بویراحمد اینطور اهمیت خودش را نشان داد: "دولت بعدی ده برابر انقلابی‌تر از دولت ما خواهد بود."



*انتخاباتی در خطر تولد زودرس!

قبل از آغاز فعالیت های انتخاباتی مجلس نهم، برخی از تحلیلگران معتقد بودند که اگر ایام برگزاری انتخابات مجلس نبود، یحتمل جوّ انتخابات دولت یازدهم بر محافل عارض می شد.



نکته ای که اگرچه در ظاهر غلوّ می نمود اما اگر کمی بیشتر در آن دقت می شد نشان می داد که چندان هم نکته بیراهی نیست.



آنجا که سخنگوی جبهه پایداری نیز رسما اعلام کرد که هدف جبهه پایداری انتخابات مجلس نهم نیست.



و البته تنی چند از فعالان سیاسی اصولگرا نیز این هشدار را در رسانه ها مطرح کردند که نگاه برخی گروههای اصولگرا بیش از آنکه به انتخابات مجلس نهم باشد؛ معطوف به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است.



و بالاخره سال 91 نیز تحویل شد و هنوز ماه دوم سال آنطور که باید شروع نشده که حرف و حدیث های انتخاباتی پیرامون دولت یازدهم، صدای خود را به گوش برخی رسانده اند.



سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که با یک سایت حامی دولت انجام داده اعلام کرده است که "ممکن است دولت بعدی از پایگاه همین دولت برخیزد و نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود و متعهد شود که تلاش دولت نهم و دهم را با پتانسیل بیشتری ادامه دهد."



وی همچنین با اشاره برخی اقدامات دولت تأکید کرده است: "این سوابق قطعا باید منجر به ادامه راه در دولت بعدی با بسط و گسترش بیشتری باشد تا با اعتراض مردم مواجهه نشود."



از محافل اصلاح طلبان نیز خبرهای جالبی به گوش می رسد.



سیدحسن خمینی خطاب به برخی گروه های اصلاح طلب که در حال معرفی او به عنوان نامزد اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هستند مصرع معروف "هرکسی از ظن خود شد یار من" را خوانده و به یکی از شاگردانش گفته است:"این خبرها هیچ حظّ و بهره ای از واقعیت ندارند."



در همین حال، سایت مشرق نیز خبری را از یکی از جلسات اصلاح طلبان منتشر کرده و طی آن از رد شدن پیشنهاد کاندیداتوری توسط کمال خرازی خبر داده است.



*محمدرضا عارف: هنوز زود است!

همین سایت در ادامه خبرهای خود به نقل قولی از جانب عارف نیز اشاره کرده مبنی بر اینکه محمد رضا عارف معتقد است ورود به مقوله معرفی کاندیدای اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری زود بوده و در گام نخست باید وحدت و انسجام بدنه اصلاح طلبان را شکل داد.



محمدرضا باهنر نیز نفر بعدی است که طی روزهای آغازین سال 91، نظراتی را درباره انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم مطرح کرده است.

خبرآنلاین در همین زمینه خبری را به نقل از وی منتشر کرد که وی در نشست خبری جامعه مهندسین با بیان اینکه اصلاح طلبی را مترادف با فتنه نمی داند درباره انتخابات دولت یازدهم گفته بود: "بازگشت اصلاح‌طلبان بستگی به همت و شجاعت آنها دارد اگر به خطا‌های خود اعتراف کنند".



*باهنر: اصلاً نمی شود پیش بینی کرد

او همچنین در گفتگویی که اخیراً با روزنامه جام جم انجام داده است در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه نامزدها چه کسانی هستند گفته است: اصلاً نمی شود پیش بینی کرد.



او ضمن بیان اینکه هیچکس تا دو ماه قبل از انتخابات باور نمی کرد که هم احمدی نژاد و هم خاتمی رئیس جمهور شوند تصریح کرده است که "اصلا کسی از الآن نباید پیه ریاست جمهوری را به تنش بمالد".



قدرت الله علیخانی، نماینده قزوین در مجلس هشتم نیز درباره انتخابات دولت بعدی به خبرآنلاین تأکید کرده است که ورود به این مباحث زود است و پرداختن به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از هم اکنون آن را بی مزه می کند.



*اصلاح طلبان انتخابات دوست

گویا بیش از همه، این اصلاح طلبان هستند که به انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم علاقه زیادی نشان می دهند.

نکته ای که نه در صفحات اول و تیترهای یک رسانه های اصلاح طلب قابل کتمان است و نه در مواضع چهره های وابسته به این طیف.

داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه اصلاح طلبان باید هرچه سریعتر کارهای انتخاباتی خود را درباره انتخابات دولت یازدهم آغاز کنند و البته کاندیدای مورد نظر را هم اعلام کنند تصریح کرده که زمان اندکی تا انتخابات ریاست جمهوری باقیمانده است.



لاله افتخاری، نفر بعدی و از جبهه اصولگرایان است که اخیراً نسبت به انتخابات دولت یازدهم واکنش نشان داده و در گفتگو با خبرآنلاین اینطور بیان کرده است که "بخشی از شاخه شاخه شدن اصولگرایان به انتخابات آینده ریاست جمهوری بر می گردد."



تمام حرف و حدیث ها پیرامون انتخابات دولت یازدهم، اما در حالی بیان می شود که حدود 14 ماه دیگر تا این انتخابات فرصت باقی است.



زمانی که البته قبل از آن باید شاهد برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نهم نیز باشیم.



و البته در کنار این مسئله نیز برخی بیانات مقام معظم رهبری که در مورد انتخابات های قبلی دائماً ایراد شده و حاوی تأکیدات ایشان مبنی بر به هنگام شروع شدن فعالیت های انتخاباتی است، وجود دارد.



معادله ای که البته باید در فضای آغاز شدن زمزمه ها برای انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم، به مولفه های آن بصورتی ویژه نگاه کرد و البته به این سوال بزرگ نیز اندیشید که چه کسی بیش از همه از اتلاف وقت و فکر نیروهای کشور در جبهه سیاست ورزی زودهنگام سود می برد؟

