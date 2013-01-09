اسرار پایگاه نفرین شده

مجله مهر: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده است که این سرباز در ساعت ۳صبح به وقت محلی بیشتر از 1/5کیلومتر راه را طی کرده تا برای کشتار خود به روستایی در منطقه پنجوایی برسد. شاهدان عینی اعلام کردهاند این سرباز که نامش فاش نشده برای شکستن در خانههای مختلف تلاش کرده و حداقل به ساکنان سه خانه تیراندازی کرده است.
منابع آگاه درجه این نظامی را گروهبان دوم اعلام کردهاند و گفته میشود او پس از کشتن ۱۶نفر که ۹نفر آنها کودک بودند روی جنازه برخی از آنها مادهای شیمیایی ریخته و جسد آنها را سوزانده است. ۴نفر از کشتهشدگان این تیراندازی دختر بچههایی هستند که کمتر از ۶سال سن داشتهاند. سوختن جنازه کشته شدگان این حمله باعث شده تا بسیاری از رسانههای جهان مجبور شوند تصاویر این کشتار را با هشدار برای خوانندگان خود منتشر کنند.
گزارش شاهدان درباره تیراندازی در حال مستی
مقامهای وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) اعلام کردهاند که این نظامی آمریکایی که گفته شده همسر و سه فرزند دارد به تنهایی این حمله را انجام داده است اما گزارشها نشان میدهد که تحقیقات برای پیدا کردن همدستان احتمالی او در جریان است. روزنامه دیلی میل گزارش داده که شاهدان عینی از شرکت داشتن چند نظامی آمریکایی در این کشتار خبر دادهاند. به گزارش این روزنامه افراد محلی اعلام کردهاند که چند سرباز آمریکایی که همگی مست بودند و قهقهه میزدند خانهها را به رگبار بستهاند. حامد کرزی،رئیس جمهور افغانستان هم در بیانیه خود به صورت ضمنی به «ورود نظامیان آمریکا» به خانههای مردم افغانستان اشاره کرده است.
اعزام از مشکلسازترین پایگاه آمریکا
این سرباز آمریکایی از پایگاه لوئیس مککورد در ایالت واشنگتن به افغانستان اعزام شده که با ۱۰۰هزار پرسنل یکی از بزرگترین پایگاههای نظامی آمریکا به حساب میآید. شبکه خبری فاکس نیوز روز گذشته در گزارشی این پایگاه را یکی از مشکلآفرینترین پایگاههای نظامی این کشور خوانده است. سه سرباز آمریکایی که در سال ۲۰۱۰هم اقدام به کشتن غیرنظامیان افغان کرده بودند از این پایگاه اعزام شده بودند.
حداقل ۴سرباز این پایگاه در کشتن ۳غیر نظامی افغان دخالت داشتند. پدر یکی از این سربازان به مقامهای آمریکایی گفته بود که پسرش و دیگر متهمان این پرونده نقشه کشتن افراد بیشتری را داشتند. کالوین گیبز،یکی از متهمان این پرونده که به حبس ابد محکوم شد در جریان تحقیقات اعلام کرده بود که انگشت و دندان یکی از مقتولان را به عنوان غنیمت جنگی همراه خود به آمریکا آورده است!
گروهبانی که اکنون دست به کشتار غیرنظامیان افغان زده گفته میشود در واحدی از نیروهای ویژه آمریکا در قندهار فعالیت میکرده است و بعد از کشتار غیرنظامیان بیگناه افغان با خونسردی به پایگاه خود برگشته و خودش را تسلیم کرده است. مقامهای نظامی آمریکا مدعی شدهاند که این سرباز دچار ناراحتی روانی است.
گزارشها اما نشان میدهد که او پیش از اعزام به افغانستان در سه دوره جداگانه به عراق اعزام شده بود. یک پسر ۱۵ساله به نام رفیعالله که در تیراندازی این سرباز آمریکایی از ناحیه پا مجروح شده است در گفت و گوی تلفنی با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که این سرباز پس از ورود به خانهشان افراد خانواده او را از خواب بیدار کرده و بعد اقدام به تیراندازی به سوی آنها کرده است.
طالبان انتقام می گیرند
شبه نظامیان طالبان روز گذشته اعلام کردند که انتقام خون ۱۶غیر نظامی این کشور را خواهند گرفت. این گروه در بیانیهای اعلام کرده است: اگر عامل این قتل عام واقعاً بیماری روانی است این مسئله خود مدرک دیگری درباره تخلفات نظامیان آمریکابه حساب میآید که دیوانهها را مسلح میکنند تا به سوی مردم بیدفاع شلیک کنند.
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