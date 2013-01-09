تصاویری از عجیب ترین ازدواج سال 2012

مجله مهر: بورگ اوسلند که یکی از کهنه کاران قطب نوردی نروژ به حساب می آید، دیروز در لباس سنتی نروژی ها و همسرش، در گرم ترین لباس عروس دنیا رو به روی کشیش پروازی شان قرار گرفتند تا اولین زوجی باشند که مراسم ازدواجشان را در قطب شمال برگزار می کنند.

این مراسم کمتر از 30 مهمان داشت و حدود نیم ساعت به طول انجامید. تنها تزئین مراسم هم شمعی بود که در سرمای هوا رو به خاموشی می رفت و البته صلیبی که با دو تکه چوب اسکی سر هم شده بود!

در این مراسم، یک هلیکوپتر روسی MI-8هم به جای ماشین عروس، این زوج را به اسوالبارد، دورترین نقطه مسکونی زمین برده بود تا مراسم عروسی خود را در میان مهمانان کم تعدادشان برگزار کنند. مراسم ازدواج با سرو نوشیدنی، آتش بازی و نورافشانی به پایان رسید.

داماد این مراسم، یکی از سرشناس ترین قطب نوردهای نروژی بود که در سال 1994 رکورد اسکی انفرادی قطب شمال را به نام خود ثبت کرد. او که سابقه سفر به قطب شمال در زمستان را دارد، در رکوردی دیگر موفق شد یک تراورس اسکی-کایت را از اقیانوس منجمد شمالی تا کانادا هدایت کرده و مشابه همین کار را در قطب جنوب انجام دهد.