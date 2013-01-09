آبگرفتگی مترو فقط مال ما نیست!

بارسلونا- اسپانیا
نیویورک- امریکا
پکن- چین
کیف- اکراین
مجله مهر: بارش شدید باران به ویژه در مدت زمان کوتاه در همه کشورهای جهان دردسرساز است و سازمانهای خدمات شهری با مشکلات آن دست و پنجه نرم میکنند. خطوط مترو در این میان در معرض خطر بیشتری قرار دارند و هر چند وقت یکبار در یک شهر جهان سیستم حمل و نقل عمومی به خاطر بارانهای سیلآسا مختل میشود. تصاویر زیر نمونهای از ایستگاههای مترو در شهرهای بزرگ جهان در سالهای گذشته است که با بارانهای شدید و آبگرفتگی مواجه شدهاند.
بارسلونا- اسپانیا
نیویورک- امریکا
پکن- چین
کیف- اکراین
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