آبگرفتگی مترو فقط مال ما نیست!

مجله مهر: بارش شدید باران به ویژه در مدت زمان کوتاه در همه کشورهای جهان دردسرساز است و سازمان‌های خدمات شهری با مشکلات آن دست و پنجه نرم می‌کنند. خطوط مترو در این میان در معرض خطر بیشتری قرار دارند و هر چند وقت یکبار در یک شهر جهان سیستم حمل و نقل عمومی به خاطر باران‌های سیل‌آسا مختل می‌شود. تصاویر زیر نمونه‌ای از ایستگاه‌های مترو در شهرهای بزرگ جهان در سال‌های گذشته است که با باران‌های شدید و آبگرفتگی مواجه شده‌اند.