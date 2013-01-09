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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

تصاویری از آبگرفتگی مترو در سایر کشورها

آبگرفتگی مترو فقط مال ما نیست!

آبگرفتگی مترو فقط مال ما نیست!

مجله مهر: بارش شدید باران به ویژه در مدت زمان کوتاه در همه کشورهای جهان دردسرساز است و سازمان‌های خدمات شهری با مشکلات آن دست و پنجه نرم می‌کنند. خطوط مترو در این میان در معرض خطر بیشتری قرار دارند و هر چند وقت یکبار در یک شهر جهان سیستم حمل و نقل عمومی به خاطر باران‌های سیل‌آسا مختل می‌شود. تصاویر زیر نمونه‌ای از ایستگاه‌های مترو در شهرهای بزرگ جهان در سال‌های گذشته است که با باران‌های شدید و آبگرفتگی مواجه شده‌اند.

بارسلونا- اسپانیا

 

نیویورک- امریکا

 

پکن- چین

 

کیف- اکراین

 

کد مطلب 2394980

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