مشهورترین خانواده بحرین را بشناسید

مجله مهر: این معترض بحرینی که سالها برای برقراری دمکراسی در بحرین مبارزه کرده پس از حضور در تظاهرات معترضان حکومت بحرین در سال گذشته از سوی دادگاه نظامی به اتهام تلاش برای سرنگونی خاندان سلطنتی این کشور به حبس ابد محکوم شد؛ دادگاهی که صدها نفر از معترضان دیگر هم در آن حاضر شدهاند و به خاطر اعتراض به رژیم آل خلیفه مجازات شدهاند. مقامهای رژیم بحرین تاکنون هیچ توجهی به درخواستهای سازمانهای حقوق بشر در رابطه با عبدالهادی الخواجه نکردهاند اما اکنون بیشتر از یک هفته است که خانوادهاش هم از او بیخبر هستند.
در حالی که مقامهای رژیم آل خلیفه مدعی شدهاند که این فعال حقوق بشار ۵۲ساله در سلامت به سر میبرد اعضای خانواده او که مدتهاست به فعالیتهای او علیه رژیم بحرین پیوستهاند میگویند هیچ ملاقاتی با او نداشتهاند.
تا پیش از این خانواده الخواجه هفتهای یک بار حدود یک ربع تا نیم ساعت با او ملاقات داشتهاند اما از ۲۳آوریل اجازه دیدار با او داده نشده است.
خدیجه الخواجه،همسر این فعال بحرینی با ابراز نگرانی شدید درباره وضعیت جسمی او اعلام کرده در صورتی که همسرش در وضعیت مناسبی به سر میبرد چرا اجازه ملاقات با او داده نمیشود؟
اکنون با اعتراض سازمانهای حقوق بشری و حتی مجبور شدن کشورهای متحد رژیم بحرین مانند آمریکا به انتقاد ازمقامهای این کشور، خانواده وی اعلام کردهاند که احتمال دارد مقامهای امنیتی برای غذا خوردن عبدالهادی الخواجه به زور متوسل شده باشند.
بازی با جان
سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که مقامهای رژیم بحرین در حال بازی با جان این فعال حقوق بشر هستند. عبدالهادی خواجه که خواهان برقراری مردم سالاری واقعی و احقاق حقوق اکثریت شیعه در بحرین است، خواسته بود که خاندان سلطنتی آل خلیفه در قبال اتهام سرکوب بی رحمانه معترضان پاسخگو باشد.
این فعال بحرینی یکی از هفت شخصیت مخالف حکومت بحرین است که در دادگاه ویژه امنیتی به حبس ابد محکوم شده است. الخواجه تبعه دانمارک هم هست و سال ها در تبعید زندگی کرده بود. او پس از عفو عمومی، در سال ۲۰۰۱به بحرین بازگشت اما سه سال بعد، به خاطر انتقاد از نخست وزیر بحرین بازداشت شد.
علاوه بر عبدالهادی الخواجه که اکنون برای مردم بحرین به یک اسطوره تبدیل شده است دختر او زینب هم در زندان به سر میبرد. خانواده الخواجه اعلام کردهاند که تاکنون اجازه ملاقات با او را هم پیدا نکردهاند.
یک خانواده معترض
عبدالهادی الخواجه ۴دختر دارد. زینب دختر ۲۹ساله او حدود یک هفته پیش به خاطر درخواست آزادی پدرش بار دیگر بازداشت شد اما وضعیت او هم مشخص نیست.
زینب الخواجه که ازدواج کرده و دختری ۲ساله دارد به دنبال اعتراض آرام و تحصن در مقابل وزارت کشور بحرین دستگیر شد.
البته این برای اولین بار نیست که دختر عبدالهادی الخواجه بازداشت میشود. در ۱۵ژوئن سال گذشته او به همراه دو زن معترض دیگر به خاطر تحصن در دفتر سازمان ملل بازداشت شد.
در ۱۵دسامبر هم بار دیگر نیروهای امنیتی در جریان سرکوب تظاهرات مردم بحرین و متفرق کردن معترضان او رادستگیر کردند.
زینب الخواجه چند روز بعد با قرار وثیقه آزاد شد اما مقامهای قضایی اتهامهای مختلفی را مانند اهانت به رژیم و حمله به مامور پلیس برای او تراشیدهاند. در ۱۲فوریه سال جاری میلادی او در هنگام همراهی با جمعیت معترضان زن دیگر در مسیر میدان لولو منامه باز هم بازداشت شد. به احتمال زیاد مقامهای رژیم بحرین به زودی او را هم مورد محاکمه قرار میدهند تا شاید بتوانند مانند پدرش صدای او را در زندان ساکت کنند.
صدای مردم بحرین
مریم دختر دیگر عبدالهادی الخواجه است که در کنار پدرش برای برقراری دمکراسی در بحرین تلاش میکند.
فرزند ۲۵ساله نماد اعتراض مردم بحرین در سال ۲۰۰۹از دانشگاه بحرین فارغ التحصیل شد و برای یک دوره آموزشی به آمریکا رفت.
مقامهای رژیم بحرین اما وقتی او در سال ۲۰۱۰به کشورش بازگشت به خاطر فعالیتهای پدرش اجازه کار یا تحصیل به او ندادند. با شروع انقلاب مردم بحرین مریم الخواجه سخنرانیهای خود را در دانشگاهها و کنفرانسهای مختلف بیشتر کرد.
در حالی که دسترسی معترضان بحرین به رسانههای بسیار محدود بود سخنرانیهای او باعث شد تا بسیاری ازمردم جهان از سرکوب گسترده مردم در بحرین باخبر شوند.
در ماه آوریل سال گذشته او در کنفرانس آمریکا و جهان اسلام شرکت کرد. در حاشیه این کنفرانس او در دیدار با هیلاری کلینتون،وزیر امور خارجه آمریکا ضمن انتقاد از سیاستهای این کشور اعلام کرد که سرکوب مردم بحرین با سلاحهای آمریکایی صورت میگیرد.
سخنرانیها او در کشورهای مختلف باعث شده تا او بارها از سوی عوامل رژیم آل خلیفه تهدید به مرگ شود.
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