خوش به حال نخبه ها شد! / شاید شما هم نخبه باشید

مجله مهر: هیئت وزیران به تمام دستگاه های دولتی ابلاغ کرده که برای جذب بهتر نیروهای نخبه و استعداد برتر، شرایط جذب و نگهداری آنها را ساده تر کنند و امتیازهای ویژه ای برای آنها در نظر بگیرند. این نخبه ها قرار است به محض استخدام در دولت ارتقای درجه بگیرند و یک رتبه بالاتر از جایگاه اداری شان که بر اساس تجربه و مدرک برایشان تعیین شده، رده بندی شوند. به جز این، ساعت کار این نخبگان هم شناور است و می توانند بدون رعایت ساعات رسمی ادارات، سر کار حاضر شوند.
نخبه چه کسی است؟
طبق تعریفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در پانصد و هشتاد و نهمین جلسه و در مورخ 14/06/1385 در آییننامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی آورده، نخبه به فرد برجسته و کارآمدی گفته میشود که اثرگذاری او در تولید و گسترش علم و هنر و فناوری و فرهنگ سازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتلای جامعه انسانی کشور گردد.
بر اساس این آیین نامه، نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر جهانی و بینالمللی دانش آموزی و دانشجویی با تأیید وزارت آموزش وپرورش و وزارت علوم ووزارت بهداشت به عنوان نخبه شناخته می شوند.
برگزیدگان از میان محققان ایرانی هم که بر اساس معیارهای مؤسسات معتبر اطلاعات علمی بینالمللی و داخلی، تعداد ارجاع ها به مقالات آنها کافی باشد یا سایر شاخصهای مرتبط به عنوان پژوهشگران ودانشمندان ملی و بینالمللی را داشته باشند، با معرفی وزارت علوم و وزارت بهداشت نخبه به حساب می آیند.
شاید شما هم نخبه باشید!
اگر جزو این سه دسته نیستید، هنوز هم می توانید به استخدام دولتی با شرایط ویژه امیدوار باشید چون در دستورالعمل هیات وزیران، «استعدادهای برتر» هم می توانند از این مزایا برخوردار شوند.
«استعداد برتر» به فردی گفته میشود که به صورت بالقوه نخبه است ولی هنوز زمینههای لازم برای شناسایی کامل و یا بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده. بر این اساس، افراد زیر در لیست استعدادهای برتر قرار می گیرند:
- راهیافتگان مرحله نهایی المپیادهای معتبر جهانی بینالمللی دانش آموزی با تأیید وزارت آموزش و پرورش.
- نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر علمی دانش آموزی و دانشجویی کشور با معرفی وزارهای علوم و بهداشت و وزارت آموزش و پرورش.
- برگزیدگان از میان رتبههای برتر آزمونهای سراسری مقطع کارشناسی از میان 100 نفر اول برای رشتههای ریاضی و فیزیک، 50 نفر اول برای رشتههای علوم تجربی، 50 نفر اول برای رشتههای علوم انسانی و 20 نفر اول برای رشتههای هنر.
- برگزیدگان مسابقات و جشنوارههای علمی معتبر داخلی و خارجی از قبیل جشنواره بینالمللی خوارزمی، جشنواره جوان خوارزمی و جشنواره علوم پزشکی رازی با معرفی وزارت های علوم و بهداشت و تأیید بنیاد.
- برگزیدگان از میان مخترعان و مکتشفان ایرانی که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذیصلاح داخلی و یا خارجی به ثبت رسیده باشد.
- برگزیدگان از میان نفرات اول دانش آموخته رشتههای دانشگاهی (کارشناسی و بالاتر) داخل کشور و حوزههای علمیه (سطح یک و بالاتر) با معرفی وزارت علوم و وزارت بهداشت و «مدیریت حوزه علمیه قم و خراسان».
- برگزیدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآنی داخلی و بینالمللی با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزیدگان از میان افرادی که برای حل مشکلات ملی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور راهکارهای مناسبی ارائه کردهاند و این راهکارها تجربه شده و نتایج حاصل از آن به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد.
- برگزیدگان از میان افرادی که در هر یک از رشتهها و گروههای علمی اعم از علوم انسانی و معارف اسلامی، علوم پایه، فنی مهندسی، پزشکی، کشاورزی و هنر، نظریه یا تئوری جدید ارائه کرده و از سوی مراجع معتبر ملی و بینالمللی مربوطه، تأثیرگذار شناخته شده باشد.
- برگزیدگان از میان مؤلفان و مترجمان کتب، نویسندگان مقالات، واعظان و شاعران که آثار فاخر ایشان دارای نقش مهم و تأثیر ویژه در توسعه مرزهای دانش و فناوری یا تربیتی و اخلاقی در حوزه مربوط بوده است.
- برگزیدگان از میان آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده هنری در حوزههای موسیقی، نقاشی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، معماری و غیره با معرفی مراجع معتبر و انتخاب بنیاد.
- برگزیدگان از میان اعضای هیأت علمی که در مراتب دانشگاهی کار ممتاز و شاخصی را انجام دادهاند.
- برگزیدگان از میان اساتید نمونه و ممتاز در سطح کشور براساس ضوابط وزارت های علوم و بهداشت.
- برگزیدگان از میان پژوهشگران نمونه کشوری براساس ضوابط وزارت های علوم و بهداشت.
- برگزیدگان از میان مدرسین حوزههای علمیه کشور که تدریس مینمایند، براساس ضوابط شورای عالی حوزه علمیه قم.
- برگزیدگان از میان محققین برتر حوزوی با معرفی شورای عالی حوزه علمیه قم.
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