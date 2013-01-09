خوش به حال نخبه ها شد! / شاید شما هم نخبه باشید

مجله مهر: هیئت وزیران به تمام دستگاه های دولتی ابلاغ کرده که برای جذب بهتر نیروهای نخبه و استعداد برتر، شرایط جذب و نگهداری آنها را ساده تر کنند و امتیازهای ویژه ای برای آنها در نظر بگیرند. این نخبه ها قرار است به محض استخدام در دولت ارتقای درجه بگیرند و یک رتبه بالاتر از جایگاه اداری شان که بر اساس تجربه و مدرک برایشان تعیین شده، رده بندی شوند. به جز این، ساعت کار این نخبگان هم شناور است و می توانند بدون رعایت ساعات رسمی ادارات، سر کار حاضر شوند.

نخبه چه کسی است؟

طبق تعریفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در پانصد و هشتاد و نهمین جلسه و در مورخ 14/06/1385 در آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی آورده، نخبه به فرد برجسته و کارآمدی گفته می‌شود که اثرگذاری او در تولید و گسترش علم و هنر و فناوری و فرهنگ سازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتلای جامعه انسانی کشور گردد.

بر اساس این آیین نامه، نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر جهانی و بین‌المللی دانش آموزی و دانشجویی با تأیید وزارت آموزش وپرورش و وزارت علوم ووزارت بهداشت به عنوان نخبه شناخته می شوند.

برگزیدگان از میان محققان ایرانی هم که بر اساس معیارهای مؤسسات معتبر اطلاعات علمی بین‌المللی و داخلی، تعداد ارجاع ها به مقالات آنها کافی باشد یا سایر شاخص‌های مرتبط به عنوان پژوهشگران ودانشمندان ملی و بین‌المللی را داشته باشند، با معرفی وزارت علوم و وزارت بهداشت نخبه به حساب می آیند.

شاید شما هم نخبه باشید!

اگر جزو این سه دسته نیستید، هنوز هم می توانید به استخدام دولتی با شرایط ویژه امیدوار باشید چون در دستورالعمل هیات وزیران، «استعدادهای برتر» هم می توانند از این مزایا برخوردار شوند.

«استعداد برتر» به فردی گفته می‌شود که به صورت بالقوه نخبه است ولی هنوز زمینه‌های لازم برای شناسایی کامل و یا بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده. بر این اساس، افراد زیر در لیست استعدادهای برتر قرار می گیرند: