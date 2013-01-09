بن لادن در آمریکا زنده است!

مجله مهر: «جرینیمو EKIA»؛ این جملهای است که هنوز هم دمکراتها از آن خاطرهای خوش به یاد دارند. جرینیمو اسم رمز بن لادن در عملیات نیروهای آمریکایی در ابوت آباد بود و EKIA به معنای کشته شدن او در درگیری. باراک اوباما برای استفاده از بن لادن برای افزایش آرای خود علاوه بر تعریف خاطراتش از محافل مختلف به تازگی کلیپ تبلیغاتی را منتشر کرده که انتقاد جمهوریخواهان را به دنبال داشته است.
در این کلیپ تصاویری از باراک اوباما در اتاق فرماندهی عملیات سال گذشته در حال تفکر نشان داده میشود و با تأکید بر راهبردی بودن تصمیمگیری او به عنوان فرمانده نیروهای مسلح آمریکا این سؤال را مطرح میکند که میت رامنی،رقیب جمهوریخواه اوباما قادر به صدور دستور چنین عملیاتی بوده است؟
در این تبلیغ انتخاباتی بیل کلینتون،رئیس جمهور سابق آمریکا درباره نقش اوباما در این اقدام و حساسیت موضوع حرف میزند. پس از این تصاویر جملاتی از رامنی درباره اینکه دولت آمریکا نباید میلیونها دلار را برای کشتن تنها یک نفر هزینه کند پخش میشود تا نشان داده شود که تنها دمکراتها قادر بودهاند چنین ارمغانی را برای آمریکاییها داشته باشند. در پایان این سؤال مطرح میشود: میت رامنی میتوانست دستور عملیاتی که باعث کشته شدن بن لادن شد را صادر کند؟
جان مککین، رقیب اوباما در انتخابات سال ۲۰۰۸با انتقاد شدید از چنین تبلیغی آن را یک «حمله سخیف سیاسی» خوانده است. او در واکنش به این اقدام اعلام کرد که اوباما از یک اقدام شرمآور برای انتخاب مجدد خود استفاده کرده است. میت رامنی هم در تلاش برای بیاهمیت خواندن چراغ سبز اوباما برای این عملیات گفته است هر رئیس جمهور دیگری قادر به چنین تصمیمگیری بوده و او هم این کار را انجام میداده است.
شاید بن لادن زنده بود!
باراک اوباما به تازگی برای اینکه وانمود کند به دنبال استفاده از کشته شدن بن لادن برای به دست آوردن رأی نیست اعلام کرد که مردم این کشور شاهد جشنهای فراتر از حد معمول در سالگرد این عملیات نخواهند بود.
با وجود این اوباما و همکارانش در روزهای گذشته از هر راهی برای برجسته کردن اقدام خود استفاده کردهاند. جو بایدن،معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نیویورک اعلام کرد به نظرش منطقی است این سؤال مطرح شود که در صورت رسیدن رامنی به ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۸احتمال داشت بن لادن زنده باشد.
علاوه بر این جان برنان، مشاور مبارزه با تروریسم کاخ سفید هم از به دست آمدن اسنادی در مخفیگاه بن لادن خبر داده که نشان میدهد او به خاطر ضربههای مهلک به القاعده افسرده شده و در فکر تغییر نام این گروه بوده است. برنان مدعی شده که بن لادن در اواخر عمرش با اعتقاد به اینکه نام القاعده مورد اعتماد مردم جهان نیست فکر این تغییر نام را داشته است.
اعدام بدون محاکمه
در سالگرد عملیات پاکستان اما هنوز بحثهای حقوقی در رابطه با آن ادامه دارد. در حالی که در سالگرد کشته شدن بن لادن مقامهای آمریکا با تمام قوا از عملیات هواپیماهای بدون سرنشین خود دفاع کردهاند کارشناسان حقوقی عقیده دارند که دولت آمریکا مجوز کشتن هیچکسی را بدون حضور در دادگاه ندارد. به گفته این افراد «اعدامهای بدون محاکمه» آمریکا در حالی صورت میگیرد که نهادهای بینالمللی جنایتکاران جنگی و دیکتاتورها را محق داشتن وکیل و محاکمه قبل از صدور حکم میدانند.
یک سال از کشته شدن بن لادن گذشته است و دمکراتها تمام تلاش خود را برای استفاده از برگ بن لادن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارند. خیلیها اما هنوز این سؤال را میپرسند: با کشته شدن بن لادن جهان امنتر شده است؟
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