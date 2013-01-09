ساخت ساختمان ۶ طبقه در ۲۴ ساعت!

مجله مهر: یک شرکت چینی اعلام کرده که به زودی می‌تواند یک ساختمان ۶طبقه را در مدت ۲۴ساعت بسازد و تحویل مشتری دهد! این شرکت ساختمان‌سازی که پروژه‌هایش همه را غافلگیر کرده است برای ساخت ساختمان‌ها از قطعات پیش ساخته استفاده می‌کند. آخرین پروژه این شرکت، ساختمانی سه طبقه در منطقه هونان است که ساخت آن در مدت ۸روز به پایان رسید. ژانگ یوآ،مدیرعامل این شرکت اما رؤیاها و طرح‌های بیشتری را در سر دارد. او می‌گوید: این روزها نیاز به ساخت‌ و سازهای سریع و ایمن با حداقل هزینه در همه جای جهان وجود دارد. به گفته ژانگ یو که بنیانگذار این شرکت ساختمان سازی است دیگر در دوره جدید روش‌های زمان‌بر ساختمان‌سازی پاسخگوی نیاز مشتری‌ها نیست.

چند وقت پیش این شرکت در یکی از پروژه‌های مهم خود ساخت هتلی ۳۰طبقه را در ۱۵روز به پایان رساند و نظر همه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد. مدیر عامل این شرکت می‌گوید نیروهایش با تجربه پروژه‌های گذشته حالا می‌توانند ساختمانی ۶طبقه را در یک روز به پایان برسانند.

مقام‌های این شرکت همچنین اعلام کرده‌اند که می‌خواهند ساختمانی ۲۲۰طبقه را که می‌تواند مرتفع‌ترین آسمانخراش جهان باشد را در عرض تنها ۴ماه بسازند!

ساختمان‌سازی مثل بازی بچه‌ها

مهندسان این شرکت نحوه کار خود را شبیه ساختمان‌سازی بچه‌ها با اسباب‌بازی‌هایی مانند لِگو می‌دانند. به گفته آنها همه قطعات ساختمان آماده است و کارگرها در محل ساختمان فقط آنها را بر اساس نقشه تعیین شده سر هم می‌کنند. این ساخت و ساز سریع در حالی صورت می‌گیرد که قیمت تمام شده ساختمان هم از انواع سنتی ارزان‌تر تمام می‌شود و ایمنی ساختمان هم توسط مهندسان تضمین شده است.

ژانگ یوآ،با اشاره به زلزله‌هایی که در چین آمده و کشته شدن افراد بسیاری را به خاطر تخریب ساختمان‌ها را به دنبال داشته می‌گوید که مسئله امنیت و مقاوم بودن ساختمان اولویت ویژه‌ای در کار این شرکت دارد.

ارزان؛ مثل چینی‌های دیگر

کارگران این شرکت می‌گویند یاد گرفتن این روش ساختمان‌سازی خیلی ساده است. آنها باید فقط نقشه را بخوانند و بدانند که قطعات را کجا باید به هم پیچ کنند؛ دیگر خبری از گچ،آجر و مصالح سنتی دیگر نیست. این نحوه ساختمان‌سازی با قطعات پیش ساخته هزینه‌ها را هم پایین نگه می‌دارد. رویترز گزارش داده که با روش این شرکت ساخت و ساز در هر متر مربع ۶۳۵دلار( ۴هزار یوآن) نسبت به روش‌های سنتی ارزان‌تر تمام می‌شود.

سرعت ساخت و ساز را هم که کنار بگذارید هزینه ساخت ساختمانی ۳طبقه توسط این شرکت 2/8میلیون دلار تمام شده که نسبت به روش‌های سنتی در چین ۳۰درصد ارزان‌تر است. علاوه بر این اگر مالک ساختمان بخواهد، این شرکت می‌تواند دوباره اجزای ساختمان را از هم باز کند و آن را در جایی دیگر بنا کند. ساختمان سه طبقه‌ای که کار ساخت‌اش تازه تمام شده قرار است به عنوان کافه‌تریا مورد استفاده قرار بگیرد اما احتمالاً خیلی از کشورهای جهان با این روش باید منتظر واردات خانه‌ها و ساختمان‌‌های ارزان چینی باشند!