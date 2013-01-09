درس خواندن عجیب دانش آموزان چینی زیر سرم

مجله مهر: این روزها منتشر شدن عکسهای درس خواندن گروهی از محصلهای چینی حسابی روی همنوعهای خودشان در دیگر کشورهای جهان تأثیر گذاشته است.
در میان محصلهای چینی ضربالمثل «این قدر درس بخوان تا بیفتی» حسابی معروف است. به تازگی عکسهایی منتشر شده که نشان میدهد دانشآموزان چینی که برای شرکت در امتحان ورودی دانشگاههای این کشور آماده میشوند با سرم درس میخوانند تا از هوش نروند!
در این تصاویر تعداد زیادی سرم از سقف محل درس خواندن این دانشآموزان آویزان شده تا همه بتوانند خودشان را سرپا نگه دارند.
در چین کنکور ورود به دانشگاه به نام «گائو کائو» شناخته میشود و با جمعیت زیاد این کشور موفقیت در آن برای دانشآموزان بسیار سخت و طاقتفرساست. با رسانهای شدن این عکسها یکی از مقامهای آموزشی چین اعلام کرده که دانشآموزان با نظارت مسئولان از سرمهای آمینو اسید برای تقویت خود و حفظ سلامتیشان استفاده میکنند. به گفته رئیس دپارتمان امور آموزشی چین،دولت این کشور برای هر دانشآموز کنکوری این کشور ۱۰یوآن یارانه سرم آمینو تخصیص داده است و هر محصلی که احساس کند در موقع درس خواندن حال و روزش خوب نیست میتواند از مسئولان تزریق سرم را درخواست کند. به گفته این مقام چینی به خاطر اینکه در وقت دانشآموزان صرفه جویی شود تصمیم گرفته شده تا تزریق سرم در محل درسخواندن انجام شود تا دانشآموزان نیاز به درمانگاه رفتن نداشته باشند !
کنکور برای دانشآموزان چینی حکم مرگ و زندگی را دارد و میتواند آینده آنها را به طول کامل عوض کند.
