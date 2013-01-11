مجله مهر: احمد احمد نعینع، قاری برجسته مصری و عضو هیات داوران بیست‌ونهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ایران، یک هفته بعد از حضورش در تهران، در دانشگاه قاهره و در حضور محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مردم مصر، هزاران انقلابی مصری و هیاتی از خانواده های مصری که با تصاویری از فرزندان شهیدشان در دانشگاه قاهره حاضر شده بودند، تیشه به سنتی زد که از دوران دیکتاتوری انورسادات و حسنی مبارک در این کشور باب شده بود.

در مصری که تا قبل از این رسم نبود قرائت قرآن آغازگر مراسم‌های رسمی‌اش باشد، طبیعی بود حضور نعینع در ردیف اول میهمانان ویژه سخنرانی مرسی محل توجه رسانه ها باشد و بیشتر از آن تلاوت آیاتی از قرآن کریم پیش از سخنرانی رئیس جمهور جدید این کشور.

برای مردم ایران نام نعینع نباید خیلی غریب باشد. همچنانکه نعینع هم با ایران و فرهنگ ایرانی قرابت عمیق دارد. قاری بزرگ بین‌المللی که دستی بر طبابت دارد، شاید بیشتر از یک ایرانی به شهرهای ایران سفر کرده باشد. نعینع گفته است به بوشهر، ارومیه، شیراز، اصفهان، قم، مشهد، زاهدان، اهواز، بندرعباس، سنندج، یزد، کرمان و رفسنجان مسافرت کرده است.

بهترین خاطراتش را از سفر به مشهد مقدس و زیارت حضرت امام رضا (ع)، سفر قم و زیارت حضرت معصومه (ع) و همینطور در شیراز و زیارت شاهچراغ دارد.

قاری 46 ساله مصری به سبک استاد مصطفی اسماعیل قرآن را تلاوت می کند. در یکی از خاطرات حضورش در ایران گفته که وقتی در حضور رهبر معظم انقلاب قرآن تلاوت کرد، آقا بسیار خوشحال شدند و فرمودند «شما مثل استاد مصطفى اسماعیل تلاوت مى کنید و صدایتان بسیار شبیه اوست اما از او تقلید نمى کنید بلکه قطعاتى را افزون بر کارهاى مصطفى اسماعیل اجرا مى کنید.» و بعد سوالاتى را پرسیدند که استاد مصطفى اسماعیل کى فوت کرد، کجا فوت کرد، چگونه بود و چقدر از آن زمان مى گذرد.





مصطفی اسماعیل در زندگی قرآنی نعینع جایگاه ویژه ای دارد. اگر چه دوران کودکی او با دوران اوج تلاوت های استاد عبدالباسط و استاد منشاوی مقارن بوده است. در روزهایی که استاد منشاوی در مسجد اسکندریه قرآن تلاوت می کرده او که در آن هنگام 10 سال بیشتر نداشت با نامه و مکاتبه از محضر استاد منشاوی کسب فیض می کرده است. بعدها برای تحصیل گذرش از مطوبس شهر محل تولدش به اسکندریه افتاد.

برخی او را فارغ التحصیل دانشگاه های آمریکا می دانند اما او لیسانس و فوق لیسانسش را در دانشگاه اسکندریه طی کرده و دکترای خود را هم با تخصص طبابت اطفال از همان دانشگاه گرفته است. او الان ساکن قاهره پایتخت مصر است.

استاد احمد احمد نعینع در عمده بلادهای عربی، اسلامی، اروپا و آمریکای شمالی قرائت خود از قرآن را به نمایش گذاشته است

آخرین حضور او در ایران به چهارم تیرماه برمی گردد. او به عنوان داور مسابقات بین المللی قرآن کریم در ایران حاضر شد؛ حسن ختام آن مسابقات قرائت شیخ نعینع از چند آیه قرآن بود. بعد از آن قاریان بین المللی در حرم علی بن موسی الرضا به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند. احمد نعینع در آن دیدار آیاتی از سوره دهر را در 20 دقیقه در حضور رهبر معظم انقلاب تلاوت کرد. اما این تنها دیدار او با رهبر معظم انقلاب نبود.

در جریان یکی از دیدارهایش با رهبر معظم انقلاب یک عبا و یک شال از ایشان هدیه می گیرند. او خود می گوید: در گفت‌ وگوهاى من با مقام معظم رهبرى من عرض کردم که اجداد من حسنى هستند و در واقع من از یک سلسله حسنى هستم و اجداد من به امام حسن (ع) بر مى‌گردد و لذا من از سادات هستم و ایشان یک عبا به رنگ روشن و یک شال سبز به من هدیه دادند.