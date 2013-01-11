سایه وحشت در مدارس آمریکا

مجله مهر: معلمان مدرسه هوک از زمانی که دوباره به کلاس ها برگشته اند، به دنبال روش هایی هستند تا احتمال وقوع حوادث این چنینی را کمتر کنند. کلی فرومینگ یکی از این معلمان است که می گوید از صبح دوشنبه ای که بعد از حادثه در مدرسه حاضر شده، مرتب به این فکر می کند که چه امکاناتی در کلاس بوده که می توانسته با استفاده از آنها بچه ها را نجات دهد و او در آن زمان به این امکانات فکر نکرده بوده است. قفل در کلاس، کمد بزرگ کلاس، پناهگاه های زیر میز و حتی اتاق های مجاور که شاید امن تر از کلاس کوچک او بودند.

او و دیگر همکارانش معتقدند مدارس باید همانطور که برای مانور زلزله و گردباد، حوادث طبیعی و آتش سوزی به دانش آموزان آموزش می دهند، برای ورود غریبه ها به مدرسه هم آموزش های مقابله ای برگزار کنند و به بچه ها یاد دهند تا در این موارد، ضمن حفظ خونسردی شان مکان های امن پناه گرفتن را شناسایی کنند.

تغییر ساختاری مدارس هم، گزینه دیگری است که مدیران مدرسه سندی هوک و سایر مدارس ایالت کنتیکت امریکا پیش رویشان قرار داده اند. ساختن پنجره های امن و نفوذ ناپذیر، افزایش راه های خروج اضطراری، سیستم قفل الکترونیکی درهای کلاس و حتی کوتاه کردن دیوارهای مدارس برای امکان فرار سریع تر بچه ها.

کوله بیندازید، زنده بمانید

شوک حادثه مدرسه سندی هوک آنقدر زیاد بود که نه فقط مدیران آموزش و پرورش، که تولیدکنندگان آمریکایی را هم به فکر انداخته تا تجهیزات شخصی جدیدی برای دانش آموزان تولید کنند که به حفظ جانشان منجر می شود. تجهیزاتی مثل کوله پشتی ضدگلوله که به کوله پشتی بالستیک معروف است و مثل یک جلیقه ضد گلوله عمل می کند.هرچند که هر کسی می تواند از این کیف استفاده کند اما گروه هدف شرکت سازنده، دانش آموزان بوده اند.بیشتر قسمت های این کوله پشتی از پلی استر معمولی ساخته شده اما پنل پشتی آن از ماده ای ساخته شده که خاصیت ضدگلوله دارد و در عین سبک و قابل انعطاف بودن، می تواند از بخشی از بدن کودکان در مقابل شلیک گلوله محافظت کند. قیمت این کوله پشتی ها 200 تا 500 دلار تعیین شده و در همین مدت کوتاه، 5برابر بیشتر از پیش بینی تولیدکنندگان آن فروش رفته است. تا جایی که شرکت تولید کننده که به خانواده قربانیان این حادثه کوله پشتی های رایگان اهدا کرده است، تصمیم گرفته فعلا سفارش جدیدی ثبت نکند.

کنگره مقاومت می کند

بعد از وقوع حادثه سندی هوک، انجمن های مخالف حمل سلاح در این کشور به سیاست های حمل آزادانه سلاح اعتراض کردند و از نمایندگان کنگره کشورشان خواستند قوانین را طوری تغییر دهد که دیگر افرادی مثل آدام لانزای 20 ساله نتواند با اسلحه به جان کودکان امریکایی بیفتد. نمایندگان کنگره امریکا البته اعتقادی به این محدودیت ها ندارند. در حال حاضر 270 میلیون سلاح در دست امریکایی ها است که خرید و فروش آنها سود چشمگیری را به جیب صنایع اسلحه سازی این کشور سرازیر می کنند. گروه های مخالف حمل سلاح در امریکا حتی به این قانع شده اند که قوانین برای دسترسی افرادی مثل آدام لانزا که دچار بحران های روحی و بیماری های روانی هستند، محدود شود اما این ایده هم هنوز مورد توجه نمایندگان کنگره قرار نگرفته است تا مدیران مدارس، به فکر تجهیز کردن کلاس هایشان در مقابل حملات اینچنینی بیفتند.

همه مجهز می شوند

حادثه مدرسه سندی هوک، نه فقط مدارس ایالت کنتیکت، که همه مدیران مدارس این کشور را به تکاپو انداخته تا از وقوع مجدد این حادثه جلوگیری کنند. رئیس پلیس لس آنجلس اخیرا در پیامی به دانش آموزان و خانواده های آنها گفته است: «مدارس ما امن است و امن تر از این هم خواهد شد. دانش آموزان وقتی از تعطیلات سال نو امسال شان بازگردند خواهند دید که مدارسشان به تجهیزات امنیتی بیشتری مجهز شده که اجازه تکرار تراژدی مدرسه سندی هوک را نمی دهد.» تراژدی سندی هوک اگرچه 3هزار مایل دورتر از لس آنجلس اتفاق افتاده اما پلیس لس آنجلس عزم خود را جزم کرده تا «سایه این تراژدی، آموزش و پرورش بچه های این شهر را با مشکل مواجه نکند.»

همزمان با این اظهار نظر، پلیس اوهایو چندین نفر را که اقدام به ارسال پیام های تهدید آمیز به مدارس این شهر کرده بودند دستگیر کرد. این پیام ها اگرچه یک شوخی بی جا در جو وحشت زده امریکا به حساب می آمد اما پلیس اوهایو اعلام کرد که حتی از این شوخی ها هم نمی گذرد و اجازه تکرار حوادث گذشته را نمی دهد.

پلیس کالیفرنیا به مدارس این منطقه نامه ای فرستاد و از آنها خواست تا یک بار دیگر تجهیزات ایمنی خود را بررسی کرده و در صورت نیاز برای برقراری امنیت بیشتر از پلیس کمک بگیرند. کاری که در سن دیه گو نیروهای پلیس شخصا به عهده گرفته اند و مدارس را یکی یکی وارسی می کنند. پلیس اوهایو حتی مراقبت های خود را از این هم بیشتر کرده و در یک برنامه درازمدت جرم شناسی، اتومبیل هایی را در گوشه و کنار شهر مستقر خواهد کرد تا دوربین های نصب شده در آنها از جرایم منطقه تصویربرداری کرده و این جرایم آشکار را از طریق ارتباط وایرلس در لحظه به مرکز پلیس مخابره کنند.

چینی ها وارد می شوند

به جز امریکایی ها، چینی ها هم این روزها با بحران حمله به مدارس رو به رو هستند. در دو سال گذشته 5حمله به کودکان این کشور اتفاق افتاده که آخرین آن حمله هفته گذشته مردی 36ساله به یکی از مدارس راهنمایی این کشور بود که در جریان آن 22 دانش آموز با چاقو مجروح شدند. مشابه این اتفاق سه بار در سال 2010رخ داده بود که تنها در یکی از این حوادث 15کودک و دو بزرگسال کشته شدند. به همین دلیل، مسئولان آموزش و پرورش این کشور تصمیم گرفته اند آموزش های لازم را برای مقابله با حمله های این چنینی به دانش آموزان ارائه دهند. این آموزش ها با امکانات موجود در مدرسه و در قالب مانورهای دفاعی صورت می گیرد و در صورت موفقیت در تمام مدارس این کشور اجباری خواهد شد.