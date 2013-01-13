امروز موکلان خورشید به زمین می آیند!

مجله مهر: اگر در روزهای گذشته سری به راسته انگشتر فروش های بازار تجریش و بازار طلافروشان تهران زده باشید، حتما آگهی های سنگ نویسی را دیده اید که از یکی دو هفته قبل، به ویترین مغازه ها چسبیده و از خواص سنگ شرف الشمس گفته اند. 19 فروردین ماه در تقویم جواهری ها به عقیق های زرد و تراش خورده ای اختصاص دارد که روی پایه های طلا و نقره سوار می شوند تا انگشتر و گردنبند شوند و در دست و گردن کسانی بنشینند که سلامت و امنیت شان را از حزر شرف الشمس می خواهند.

کار و بار سنگ تراشان در این روز آنقدر پر رونق است که سفارش دهندگان گاهی از یکی دو ماه قبل نام نویسی می کنند و در نوبت می مانند. سفارش گیرندگان اینترنتی هم پا به پای جواهری ها، آگهی حکاکی این سنگ را روی سایت هایشان قرار می دهند و برای فروش عقیق هایشان تبلیغ می کنند.

حرز اختصاصی

حرز شرف الشمس باید روی عقیق زرد رنگ نوشته شود و اگر این سنگ در دسترس نبود، روی یک تکه کاغذ به رنگ زرد. در این حرز 5 اسم اعظم خداوند به شیوه مخصوصی نوشته می شود که حکاکی آن کار هر کسی نیست. می گویند نویسنده این اسامی باید فرد آگاه و پاکی باشد و بتواند قوانین نوشتن این حرز را رعایت کند. در نوشتن شرف الشمس، هیچ خطی نباید دوبار کشیده شود، سوراخ های ستاره و میم و ها و واو نباید بسته باشد، خطوط ابتدا و انتهای ستاره نباید یگدیگر را قطع کنند، اندازه الف ها یکسان باشد، واو آخر روی تمام نقش کشیده شود و اگر متن، روی کاغذ نوشته می شود، به جای جوهر از گلاب و زعفران استفاده شود.

معمولا روی سنگ شرف الشمس کلمات الله، جمیل، رحمان، مومن و نور با خطوط مخصوصی که برای این کار تعریف شده حکاکی می شود. البته گاهی حکاکان شرف الشمس به جای نوشته، از نقوشی استفاده می کنند که معرف همین کلمات هستند ودر واقع حروفی هستند که از تورات،‌ انجیل و قرآن گرفته شده اند. گاهی هم به جای این نقش ها و کلمات پنج حرف اول آنها یعنی الف، جیم، ر، میم و نون نوشته می شود.

اما به جز این ها، شرف الشمس چند شرط دیگر هم دارد. این که در ساعات مشخصی از روز نوزدهم برج حمل نوشته شود و به نام کسی باشد که قرار است از آن دائما استفاده کند. به همین دلیل است که بین شرف الشمس هایی که در بازار فروخته می شوند نمونه غیر اصل زیاد است. چون اطلاعی از زمان حکاکی آنها، جنس سنگ و نویسنده خطوط آن در دست نیست و مهم تر از همه، سنگ به نام استفاده کننده آن حکاکی نشده است. سنگ های شرف الشمس در صورت نیاز، در سال های بعد درست در روز 19فروردین ماه بازنویسی می شوند اما خیلی ها معتقدند اگر سنگ به درستی حکاکی شده باشد نیازی به بازنویسی ندارد.

خواص شرف الشمس

بر اساس آنچه در کتب قدیمی مثل «السحاب اللئالی» تالیف سید عبدالله بوشهری آمده، شرف الشمس از علوم غریبه است و در دفع فقر و بیماری ها و حفظ صاحب آن از گزند جانوران و ایمنی از بلایا و کسب عزت و بزرگی تاثیر دارد.

اما به جز این، سنگ عقیق هم خواصی دارد که در روایت دینی همراه داشتن آن توصیه شده است. این سنگ باعث ایمنی در سفر، افزایش روزی، خیر و نیکی، آسانی و استجابت دعا است و شر و بدی را از فرد دور می کند. از امام موسی کاظم(ع) هم در حدیثی نقل شده است که انگشتر زرد در دست کنید که موجب آسانی است و در آن هیچ دشواری نباشد.

پیامبر اکرم (ص) هم می فرمایند: «هر کس یکی ازعقیق های سرخ و زرد وسفید را در دست داشته باشد جز خیر و نیکی و فراخی روزی و سلامتی ازجمیع بلاها نمی بیند و از شر پادشاه ظالم و از هر چه آدمی از آن می ترسد و حذر می کند امان می یابد.»