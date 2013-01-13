مردم ابوموسی از خونگرم ترین مردم ایران هستند/جشن روز هسته ای در ابوموسی

مجله مهر: دراین روزها که گستاخی یک وزیر اماراتی، باعث شد توجه همه بخش های مختلف ایران زمین، به پاره تن جنوبی کشور افزون شود، «سید ابوطالب موسوی»، عالی ترین مقام اجرایی شهرستان ابوموسی، از ویژگی های خاص و فرهنگ محلی مردم این منطقه تعریف می کند و می گوید: «گاهی از رفتار بزرگمنشانه این مردم شرمنده می شوم».

فرماندار 42 ساله شهرستان ابوموسی، معتقد است: «ابوموسی» در کنش های اجتماعی و رفتارهای جمعی از بسیاری از استان های مرکزی پیشتازتر است. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

شما از تهران به استان هرمزگان رفتید و فرماندار شدید یا اصالتا بومی منطقه هستید؟

اصالت من به استان هرمزگان بر می گردد و قبل از اینکه به فرمانداری ابوموسی بیایم، در بخش های مختلف استانداری حضور داشتم. اما در تهران نبوده ام.

در مدت 5 ساله فرمانداری تان چه اتفاقات تلخ و شیرینی را دیده اید؟

همه این 5 سال به شکل های گوناگون برای من جذابیت داشته و شیرین بوده و مهمتر اینکه برخی اوقات بدجور شرمنده محبت های مردم می شوم، از این رو اتفاق خاصی برایم برجستگی خاصی نیافته است که اینجا بخواهم بازگو کنم و شاید هم یادم نباشد، اما خاطرات تلخ ما بیشتر مربوط به می شود به حوادث دریایی که در مناطق ساحلی تقریبا ناگزیر است و بیشتر مربوط به افراد غیر بومی می شود.

در مورد سابقه تاریخی ابوموسی، نوع گویش، خوراک و پوشاک محلی و کلا سبک زندگی مردم ابوموسی توضیح دهید؟

این طور که محققان نوشته اند، نام تاریخی این منطقه «بوم سوز» یا «بوموسو» به معنی منطقه سبز بوده است و در گذشته کهن نیز نام «گپ سبزو» به معنی «سبزه زار بزرگ» برای این منطقه به ثبت رسیده است. اما حدود صد سال قبل، یکی از ساکنان منطقه به نام ابوموسی، این نام را به جای بوموسو BoumSou ترویج کرد؛ گویش مردم محلی، لهجه شیرین «بندری» است و خوراک محلی مردم - به دلایل نوع مسایل جغرافیایی و نبود وسایلی از قبیل یخچال در زمان قدیم برای نگهداری مواد غذایی - انواع خوراک های دریایی است. به شکلی که از گذشته مرسوم بوده گوشت تازه را از دریا صید و استفاده می کردند و این به عنوان یک فرهنگ در شرایط جدید نیز استمرار یافته است و به تبع آن پخت مختلف انواع ماهی ها و غذاهای دریایی مرسوم شده است. پوشاک محلی مردم منطقه نیز به دلایل اقلیمی لباس های خنک و بلند به سبک مردم مناطق ساحل نشین کشور است. و البته در مراسم محلی مردم این منطقه نوع خاصی از رسوم محلی در ازدواج و عزاداری وجود دارد که بیشتر تعلق به فرهنگ مردمان جنوبی کشور می شود.

«بهترین سرمایه ایرانی» را در این شهرستان چه می دانید؟

شهرستان ابوموسی به مساحت 8/ 68 کیلومتر 6 جزیره دارد که از جاذبه های منحصر به فردی برخوردار است و در اصطلاح می گویند این جزایر نگین درخشان خلیج فارس است و یکی از این جزایر نیز، جزیره ابوموسی است 8/12 کیلومتر مساحت دارد و برای همه گردشگران ایرانی می تواند جزو جذابترین مناطق گردشگری باشد.

این جزایر به جزایر آکواریومی معروف است و دارای قابلیت های منحصر به فردی است از جمله چشم اندازهای بسیار جذاب و سواحل آرام و آب های پاک با انواع جلبک های دریایی که به عنوان یکی از بهترین زیستگاه های طبیعی شناخته می شود و ما در بخش گردشگری این شهرستان آمادگی داریم که با فعالان این حوزه در سراسر کشور، همکاری داشته باشیم و زمینه هایی برای فعالیت آنان مهیا کنیم.

ظرفیت های اقتصادی ابوموسی بیشتر در چه حوزه هایی است؟

در حوزه آبزی پروری و صنایع وابسته مثل صنایع شیلات و کنسرو سازی و مواردی از این دست، در این شهرستان قابلیت های ویژه و زمینه های بسیاری وجود دارد و نیز موقعیت جغرافیایی این شهرستان به لحاظ زیرساخت های بازرگانی و تجارت در عرصه های داخلی و خارجی زمینه مناسبی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است که در این بخش نیز برای همکاری اعلام آمادگی می کنیم.

از ویژگی های فرهنگی و بومی و اشتغال جوانان منطقه بگویید؟

مردم ابوموسی از خونگرم ترین مردم ایران هستند و این از بارزترین ویژگی های آنان است. همچنین اینکه اکنون ما مدعی هستیم که طی برنامه های اجرا شده در این شهرستان تعداد افراد بیسواد به معنای دقیق کلمه یعنی افرادی که سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند در جمعیت 6 هزار نفری مردم این شهرستان به کمتر از 5 نفر می رسد و سطح اشتغال نیز به نسبت خوب و میزان بیکاری پائین تر از میانگین کشوری است.

آئین های فرهنگی این شهرستان چه تفاوت هایی با سایر مناطق کشور دارد؟

قریب به اتفاق ساکنان این شهر را شیعیان تشکیل می دهند و مراسم ملی و مراسم مذهبی همیشه بسیار پر شور برگزار می شود، مثل جشن نوروز و مراسم مذهبی مثل عزاداری های محرم و صفر و اربعین و ایام فاطمیه (س) و سایر اعیاد ملی و مذهبی. آداب و رسوم مردم ابوموسی کاملا مطابق با فرهنگ عامه ایرانی است و مردم این شهرستان در برگزاری آداب و رسوم هیچ تفاوتی با شهرها و استان های دیگر مثل تهران و خراسان و اصفهان و یزد و... کشور ندارند.

از مناسبت های ملی و مذهبی صحبت کردید، درباره حضور مردم در عرصه هایی مثل انتخابات، راه پیمایی ها و ... هم توضیح دهید؟

برای ما خیلی جالب است که مردم این منطقه در خیلی از مراسم اینچنینی مایه مباهات نظام هستند و در بررسی گزارش ها عموما به این نتیجه می رسیم که این شهرستان در بسیاری از مناسبت ها از مردم استان های مرکزی پیشتازترند؛ امسال در روز ملی انرژی هسته ای مراسم بسیار باشکوهی در پارک دولت سواحل جزیره ابوموسی برگزار شد و صدها نفر از نوجوانان، در میان مردم در این مراسم حضور داشتند، جشن بادبادک ها را برگزار کردند و انواع بادبادک هایی که خودشان درست کرده بودند، در سواحل ابوموسی به پرواز درآوردند و این منظره بسیار جالبی را ایجاد کرده بود. در مجموع، مردم ابوموسی پا به پای مردم دیگر مناطق کشور حضور فعالی در مناسبت های سیاسی و اجتماعی کشور دارند.