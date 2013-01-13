ناگهان سقف مسجد فرو ریخت

مجله مهر: سقف مسجد حضرت رقیه(س) در منطقه فلاح تهران شب گذشته به صورت ناگهانی تخریب شد.

حادثه تلخی که بر اثر آن 6 بانوی حاضر در مسجد نیز کشته شدند. گفته شده است که علت اصلی این حادثه، طبق معمول! گودبرداری غیر اصولی بوده و در همین زمینه مهندس ناظر مسجد به دادسرا فراخوانده شده است. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در همین زمینه گفته است: مهندس ناظر این پروژه، 200 کار دیگر هم در دست اجرا دارد. سعید غفرانی، در گفتگو با خبرگزاری مهر، اسکلت ناپایدار و بدون ضوابط مهندسی را نیز از دیگر عوامل اصلی تخریب بنای مسجد رقیه عنوان کرده است و با تأکید بر اینکه مهندس ناظر قطعاً مقصر خواهد بود، گفته است: شهرداری باید به نظام مهندسی کمک کند تا این سازمان هم در دخالتی در انتخاب ناظرانداشته باشد.

*تراژدی مساجد مظلوم

البته گویا مساجد ایران و حتی مساجد مشهور نیز همواره باید مظلوم باشند.

26 بهمن ماه سال 83 و در ایام محرم بود که بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی در مسجد ارگ تهران و وقوع یک آتش سوزی بزرگ، نزدیک به 60 عزادار حسینی کشته و بیش از 300 نفر نیز زخمی شدند.

در آن تاریخ هم طبق معمول هیئت امنا را به دادسرا خواستند و تحقیقاتی انجام شد.

تحقیقاتی که ثمره آنها مقولاتی مثل اعلام نامناسب بودن پله ها و ازدحام جمعیت از جمله دلایل اصلی گسترش تلفات اعلام شد و پس از مدتی نیز پرونده به فراموشی سپرده شد و فقط خاطره جانباختگان در یادها ماند.

در واقع شاید اصلی ترین خواسته ای که در آن ایام در افکار عمومی مد نظر بود به راحتی مورد تغافل قرار گرفت و آن توجه بیشتر به امنیت مساجد کشور به عنوان مکان های امن الهی بود.

*از حادثه مسجد حضرت رقیه(س) درس می گیریم؟

گزارش ها و خبرهای مختلفی از وضعیت بد بنای مسجد جامع کرمان نیز منتشر شده است. مسجدی قدیمی متعلق به دوران سلجوقی که هم اکنون در محاصره آبهای زیرزمینی قرار گرفته است و علاوه بر نم کشیدن ستون های آن، هر روز شکاف های جدیدی در سقف های مسجد پدیدار می شود. البته شهرداری کرمان و سایر نهادهای ذیربط اقداماتی را برای جلوگیری از آسیب دیدن بیشتر مسجد از آبهای زیرزمینی انجام داده اند اما مسجد همچنان در تهدید آسیب ها قرار دارد و مشخص نیست که در نهایت چه سرنوشتی پیدا می کند؟

معاون سازمان آتش نشانی تهران پس از حادثه مسجد حضرت رقیه(س) در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرده بود که ساختمان هایی که قدیمی و فرسوده هستند و با ملات گل درست شده اند در صورت ساختمان سازی در کنارشانممکن است با یک وزش باد، باران سنگین، حرکت کامیون و یا وقوع زلزلههای خفیف که اغلب برای ما هم ملموس نیست، ریزش کرده و جان مردم را به خطربیندازند.

*در فراق نظارت بر امنیت اصولی بنای مساجد

مشخص نیست تعداد مساجدی که شرایطی مثل مسجد رقیه تهران و یا مسجد جامع کرمان دارند در سراسر کشور چه قدر است؟ آیا ضریب امنیتی مساجد کشور تحت ضوابط خاصی اجرا و مورد نظارت قرار گرفته است تا خدای نکرده حادثه ای مثل مسجد ارگ تهران و یا مسجد حضرت رقیه(س) دومرتبه رخ ندهد؟!

مدیر روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد در همین زمینه اعلام کرده است که شکوائیه ای را برای حادثه مسجد حضرت رقیه(س) به دادگستری ارائه داده اند. اما واقعاً متولی امنیت مساجد کیست؟ آیا کسی از مسئولان امر این صحبت های فتح الله تیموری، معاون سازمان آتش نشانی تهران را خوانده است که گفته بود بافت ریزش کرده مسجد ملات گل و خشت بوده و تاکنون هیچ اقدامی برای مقاوم سازی مسجد صورت نگرفته بوده است؟! مسجد حضرت رقیه(س) و مسجد جامع کرمان فقط یک نمونه از صدها مسجدی در سراسر کشور است که ممکن است بنای آنها به هر دلیلی در تهدید قرار گرفته باشد و البته گویا هیچ نهاد مشخص و پاسخ خواهی هم پیگیر وضعیت آنها نیست. و البته گاهی هم حوادث تلخی مثل مسجد حضرت رقیه(س) و یا مسجد ارگ تهران رخ می دهد و غیر از ماتم آنهایی که عزیزانشان را در این قبیل حوادث از دست می دهند و انگشت حسرت گزیدن سایرین چاره ای برای هیچکس باقی نمی ماند.