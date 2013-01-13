این ها تنهاترین کودکان دنیا هستند

مجله مهر: در تقویم مناسبت های جهانی، هفتم ماه می روز جهانی کودکان یتیم از ایدز است. کودک یتیم از ایدز، به بچه های زیر 15سالی گفته می شود که یک یا دو والد خود را به دلیل ابتلا به ایدز از دست داده اند. بچه هایی که تعداد آنها از پیش بینی های سازمان بهداشت جهانی هم جلوتر زده و به 20 میلیون نفر رسیده است.

بررسی های سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که 80 درصد از کودکان یتیم از ایدز تنها یکی از والدینشان را از دست داده اند اما حدود دو میلیون از این کودکان، سرپرستی ندارند و در یتیم خانه ها زندگی می کنند.

در این بین، آفریقای جنوبی رکورددار کودکان یتیم از ایدز در دنیاست. تنها در این کشور، چهارده میلیون کودک یتیم از ایدز وجود دارد که حدود 60درصد آنها به شدت فقیر هستند و در خانواده هایی زندگی می کنند که بچه ها را به خاطر هزینه های زندگی، از خانه طرد می کنند.

این بچه ها شاید شکننده ترین کودکان دنیا باشند که بعد از مرگ والدینشان، باید به تنهایی بار زندگی را به دوش بکشند؛ بچه هایی که گاهی جز ایدز، میراث دیگری ندارند و بدون مراقبت های پزشکی یا حمایت های خانوادگی به حال خود رها می شوند. بنابراین از حدود یک دهه قبل در کنار تمام خیریه هایی که از مبتلایان به ایدز حمایت می کردند، موسساتی راه اندازی شد که هدفشان حمایت از کودکان یتیم از ایدز بود. این موسسات خیریه که اغلب بر کشورهای افریقایی متمرکز شده اند، خدمات بهداشتی و آموزشی به این کودکان ارائه می کنند و در صورت تمایل خانواده ها، سرپرستی شان را به دیگران می سپارند.

در ایران هم اگرچه رقم دقیقی از کودکان یتیم از ایدز در دست نیست اما بر اساس آمار منتشر شده وزارت بهداشت، تا تاریخ اول تیرماه سال گذشته چهار هزار و 311 نفر از افراد مبتلا به ایدز در ایران فوت شده اند که 5/46 درصد از آنها در محدوده سنی 25 تا 34 سال بوده اند. یعنی سنین جوانی و باروری که می تواند تعداد کودکان یتیم از ایدز ایرانی را بالاتر از حد انتظار ببرد.

در حال حاضر، تنها یک انجمن خیریه از کودکان یتیم از ایدز حمایت می کند که بر اساس تعریف این انجمن، تنها کودکانی یتیم از ایدز تلقی می شوند که پدر خود را در اثر این بیماری از دست داده باشند و با مادر یا شخص دیگری زندگی کنند. بچه ها در این انجمن از امکانات آموزشی، مددکاری، حمایت های مالی و آموزش های اجتماعی بهره مند می شوند و در صورتی که به اچ آی وی مبتلا باشند، برای دریافت خدمات درمانی رایگان، به مراکز درمانی معرفی می شوند.