مجله مهر: اکثر کشورهای جهان برای زایمان در قوانین خود مرخصی را در نظر گرفته‌اند تا والدین بتوانند فرصت کافی برای نگهداری از فرزندان خود را پس به دنیا آمدن‌شان داشته باشند. در ۱۶۴کشور جهان برای مادرها به خاطر تولد بچه مرخصی با حقوق در نظر گرفته شده است و تنها ۴کشور لیبریا،گینه نو،سوازیلند و آمریکا هستند که در این رابطه قانون ملی ندارند. در آمریکا قانون ایالتی «مرخصی خانواده و پزشکی» است که در این زمینه اجرا می‌شود و به همین خاطر در ایالت‌های مختلف مدت و میزان حقوق پرداختی دوره مرخصی زایمان متفاوت است.

هر چند اکثر کشورهای جهان مرخصی زایمان را در نظر گرفته‌اند اما تفاوت‌های بسیاری میان آنها وجود دارد. طول دوره مرخصی و همچنین امکان استفاده پدر یا مادر از این مرخصی در مناطق مختلف جهان متفاوت است. بر اساس آخرین آمارها اما بیشتر کشورهای جهان اکنون ۱۰تا ۲۰هفته مرخصی همراه با حقوق زایمان را در نظر گرفته‌اند.

اروپایی‌های رکوردار

کشورهای اروپای مرکزی شناخته‌ترین کشورهای جهان درباره مرخصی زایمان هستند. در جمهوری چک و اسلواکی مادرها می‌توانند تحت شرایط خاص(دریافت حداقل حقوق پس از مدت در نظر گرفته شده در قانون) تا سه سال از مرخصی زایمان استفاده کنند. پدرها هم می‌توانند با توافق به جای مادرها از این مرخصی استفاده کرده و مراقب بچه‌ خود باشند اما معمولاً این مسئله اتفاق نمی‌افتد. در اسلواکی مدت استاندارد مرخصی زایمان ۳سال است و دولت در ۲سال اول تولد بچه ماهیانه ۲۵۶یورو، هزینه حمایتی پرداخت می‌کند. بعد از این مدت مبلغ به ۱۶۴/۲۲یورو کاهش پیدا می‌کند. در اتریش هم مدل مشابهی پیاده می‌شود و مادرها می‌توانند بین یک تا سه سال مرخصی را انتخاب کنند.

در سوئد پدر و مادرها می‌توانند از ۱۶ماه مرخصی زایمان همراه با حقوق استفاده کنند که هزینه آن بین دولت و کارفرما تقسیم می‌شود. برخی از احزاب این کشور در تلاش هستند که قانونی را به تصویب برسانند که این مدت مرخصی بین پدر و مادر به صورت مساوی تقسیم شود. در استونی مادرها می‌توانند از ۱۸ماه مرخصی استفاده کنند و پدرها هم حق استفاده از این مدت را پس از ماه سوم تولد نوزاد را دارند. با وجود این مرخصی با حقوق تنها به یکی از والدین تعلق می‌گیرد.

در انگیس همه زنان می‌توانند از ۵۲هفته مرخصی استفاده کنند که ۳۹هفته آن همراه با حقوق است. در ۶هفته اول دوره مرخصی ۹۰درصد حقوق کامل پرداخت می‌شود و در مابقی مرخصی حقوقی به عنوان حداقل دستمزد برای پرداخت در نظر گرفته شده است. پدرها می‌توانند از ۲هفته مرخصی استفاده کنند.

در بلغارستان مرخصی زایمان برای مادرها یک سال به همراه حقوق کامل و در سال دوم همراه با حداقل حقوق است. پدر یا پدربزرگ هم می‌توانند به جای مادر از این مرخصی استفاده کنند. مادرهای دانمارکی برای زایمان ۵۲هفته مرخصی همراه با حقوق کامل دارند که پدر بچه می‌تواند ۲هفته آن را استفاده کند. به آلمانی‌ها ۱۴هفته مرخصی زایمان با حقوق کامل و ۱۲تا ۱۴ماه مرخصی با ۶۵درصد حقوق تعلق می‌گیرد. در مجارستان ۲۴هفته مرخصی با حقوق کامل در نظر گرفته شده است. پدرها هم ۵روز مرخصی برای تولد بچه دارند.

کانادا و افزایش چشمگیر مرخصی

در قاره آمریکا اوضاع و احوال متفاوتی بین کشورها وجود دارد. در سال ۲۰۰۰،کانادا شاهد افزایش چشمگیر مرخصی زایمان از ۱۰هفته به ۳۵هفته بود. این مدت مرخصی می‌تواند با توافق پدر و مادر بین آنها تقسیم شود. در آرژانتین ۹۰روز مرخصی زایمان با حقوق کامل برای مادرها در نظر گرفته شده است و پدرها هم می‌توانند ۲روز مرخصی داشته باشند. در برزیل این مدت ۱۲۰روز است و به پدرها ۵روز مرخصی داده می‌شود.

مادرهای ونزوئلایی ۲۶هفته مرخصی زایمان با حقوق کامل دارند و پدر بچه هم می‌تواند از ۲هفته مرخصی استفاده کند. در آمریکا همان‌طور که گفته شد در ایالت‌های مختلف مرخصی زایمان بین ۶تا ۱۲هفته متفاوت است که می‌تواند با بخشی از حقوق یا حتی بدون حقوق باشد. در کوبا مدت مرخصی زایمان برای مادرها ۱۸هفته است.

آفریقایی‌ها چه می‌کنند ؟

در بیشتر کشورهای این قاره مرخصی زایمان بین ۱۲تا ۱۴هفته با حقوق کامل است. در کشوری مانند برونئی اما ۱۲هفته مرخصی با ۵۰درصد حقوق در نظر گرفته شده است. با وجود این در کشوری مانند تونس مرخصی زایمان ۳۰روز است که پدرها هم در کنار آن یک روز مرخصی دارند. در کنیا به مادرها ۲ماه مرخصی زایمان تعلق می‌گیرد و برای پدرها به خاطر تولد بچه ۲هفته مرخصی در نظر گرفته شده است.

روزگار برای پدر و مادرهای آسیایی

در آسیا همین حالا ایران با ۶ماه مرخصی زایمان به همراه حقوق کامل پیشتاز است. مادرهای ویتنامی هم می‌توانند از ۴تا ۶ماه مرخصی زایمان با حقوق کامل استفاده کنند. اما در کشورهای دیگر این قاره مدت مرخصی زایمان کمتر از این حد است. در چین و کره جنوبی مادرها ۹۰روز مرخصی زایمان با حقوق کامل دارند. در افغانستان هم مدت مرخصی برای مادرها همین قدر است. در ژاپن مدت به مادرها برای زایمان 14 هفته مرخصی با 60 درصد حقوق داده می شود.

در هیچ کدام از این کشورها اما از مرخصی برای پدرها خبری نیست. مادرهای اردنی و کویتی می توانند به 70 روز مرخصی زایمان با حقوق کامل بروند. در آذربایجان این رقم به ۱۲۶روز می‌رسد و مادرهای عراقی ۶۲روز مرخصی پس از زایمان می ‌توانند داشته باشند. مادرهای کویتی ۷۰روز مرخصی دارند و لبنانی‌ها 7هفته. در لبنان اما پدرها هم می‌توانند یک روز به خاطر تولد بچه‌شان سر کار نروند. بحرین و امارات برای مادرها ۴۵روز مرخصی زایمان در نظر گرفته‌اند اما خبری از مرخصی برای پدرها نیست. مادرهای یمنی هم ۶۰روز مرخصی زایمان دارند.