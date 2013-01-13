5 روز تعامل خاطره انگیز نیروی انتظامی با مردم

مجله مهر: شهروندان تهرانی در روزهای برگزاری اجلاس پیام های مکتوب پلیس راهنمایی و رانندگی و ماموران حفظ امنیت ناجا را در گوشه و کنار شهر می دیدند که از شهروندان به خاطر شرایط ویژه به وجود آمده، عذرخواهی کرده بودند.

کمیته حفاظت و امنیت اجلاس که 110 هزار پرسنل ناجا، 850 تیم امنیتی انتظامی و 360 ایست بازرسی را در روزهای برگزاری اجلاس مستقر کرده بود، در هر کدام از توقفگاه ها پیام عذرخواهی از شهروندان را نصب کرده و به نیروهای یگان بازرسی دستور داده بود تا با کمترین تنش در شهر حضور داشته باشند.

قبل از شروع اجلاس هم سردار مؤمنی رئیس کمیته ترافیک کشور ضمن عذرخواهی از مردم به خاطر تغییرات به وجود آمده در طرح ترافیک از تهرانی ها خواسته بود تا فرهنگ بالای ترافیکی شان را به رخ جهانیان بکشند.

او گفته بود: «هم‌اکنون نمایندگان حدود 5 میلیارد نفر از جمعیت جهان در تهران حضور دارند. لذا پلیس به دلیل ایجاد تسهیلات ترافیکی برای تردد این افراد تصمیم به ایجاد محدودیت‌های ترافیکی گرفته است. ما به خاطر تمام محدودیت‌های ایجاد شده از شهروندان تهرانی پوزش می‌خواهیم اما برگزاری چنین اجلاس مهمی در سطح جهان نیازمند تمهیدات خاص خود است این در شرایطی است که تلاش کردیم محدودیت‌های اجرا شده نسبت به دوره‌های گذشته در دیگر کشورها کمتر باشد.» این عذرخواهی البته با بنرهایی که پلیس راهور ناجا در گوشه و کنار شهر نصب کرده بود و از شهروندان به خاطر تغییر مسیرهای تردد پوزش می خواست، تکمیل می شد.

سردار کارگر، معاون اجتماعی ناجا در این باره می گوید: «برگزاری اجلاسی با این عظمت در کشور، یک رویداد تاریخی و ملی است و نیروی انتظامی باید امنیت شرکت کنندگان و مهمانان این اجلاس را تامین می کرد. قاعدتا با توجه به این که شرکت کنندگان این اجلاس از سران کشورهای دنیا بودند، باید ضریب امنیتی بالاتری هم رعایت می شد بنابراین مقررات موقتی در شهر اعمال شد که ممکن بود برای مردم محدودیت هایی را در پی داشته باشد. به همین دلیل هم لازم بود از مردم عذرخواهی کنیم و هم تشکر به خاطر همکاری بسیار خوبی که در دوران برگزاری اجلاس داشتند به طوری که حتی یک مورد امنیتی هم در کشور به وجود نیامد و مردم از هر طیف و با هر سلیقه ای که بودند، برای برگزاری آبرومندانه مراسم همکاری نشان دادند.»

همکاری مردم تا حدی بود که روز گذشته، رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد که در روزهای برگزاری اجلاس، تهران شاهد کاهش 30 درصدی جرایم بوده است. سردار حسین ساجدی نیا گفته بود همراهی و همدلی سازنده مردم در برگزاری موفق این اجلاس نشان دهنده بلوغ سیاسی- امنیتی شهروندان تهرانی و اقتدار پلیس بود که این موضوع در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشته شد و همه شاهد این اتفاق مهم بودند.

نیروهای امنیتی گزینش شده بودند

برای برقراری هر چه بهتر امنیت اجلاس، قرارگاه امام علی(ع) تاسیس شد و از دو ماه قبل از برگزاری اجلاس، به صورت مرتب جلساتی برگزار کرد تا چگونگی عملکرد در این دوره بررسی شود. 6ماه قبل هم آموزش نیروها آغاز شد و نیروهای اجرایی برای برخورد با میهمانان، مردم و عکس العمل در شرایط امنیتی آماده شدند که البته به گفته سردار کارگر بخش مهمی از این آمادگی مربوط به آموزش های اجتماعی و طرز برخورد با مردم می شد و همه نیروهایی که برای این کار در نظر گرفته شده بودند، بعد از گزینش مورد آموزش قرار گرفتند.

این نیروها افرادی بودند که بر مسائل انتظامی و ترافیکی تسلط کافی داشتند، از ظاهر مرتب و منظمی برخوردار بودند و قابلیت تعامل و گفتگو با مردم را داشتند. ضمن این که از جوان تر ها استفاده کردیم تا توانایی بیشتری در انجام این مسئولیت سنگین داشته باشند.

سردار کارگر ادامه می دهد: «در مجموع امنیت اجلاس بسیار خوب برگزار شد و من به عنوان کسی که در کنفرانس های بین المللی کشورهای دیگر شرکت کرده ام، می گویم که سطح عملکرد ما بسیار راضی کننده بود و من به نیروی انتظامی نمره 20 می دهم.»

معاون اجتماعی ناجا معتقد است که در نیروی انتظامی مشارکت مردمی سرلوحه کار قرار دارد. او می گوید: «پیشگیری اجتماعی مقدم بر پیشگیری انتظامی است و رضایت مردم برای ما اهمیت زیادی دارد. همان طور که رهبری در دیداری که امسال با ایشان داشتیم، فرمودند میزان موفقیت نیروی انتظامی را رضایت مردم تعیین می کند و این رضایت مردمی، مقدمه رضایت الهی است. ما به دنبال کسب این رضایت هستیم. حتی شعار امسال ما در هفته ناجا، «سرمایه اجتماعی، اساس اقتدار ما» است.»