چطور یک ایرانی قهرمان قطری ها شد؟

مجله مهر: پولادی جوان 26ساله ای بود که اصلیتش به شهر دیر بوشهر می رسید و در قطر سکونت داشت و در آتش نشانی دوحه کار می کرد. او در رشته اقتصاد دانشگاه یمن تحصیل می کرد و در آستانه ازدواج قرار داشت که همراه با یک آتش نشان مراکشی در این حادثه جان خود را از دست داد.

یک روز بعد، رسانه های قطری به پولادی و همکار مراکشی اش عنوان «شهید» را دادند و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، ولیعهد قطر با حضور در منزل آنها با خانواده هایشان همدردی کرد.

زنگی که شنیده نشد

ساعت حوالی یازده صبح هشتم خرداد ماه بود که صدای زنگ خفیفی در مرکز خرید «ویلاجیو» به گوش رسید؛ صدایی که نه آنقدر بلند بود که به گوش ماموران امنیتی مجتمع برسد و نه آنقدر جدی که مشتری هایی که در مجتمع قدم می زدند، هشدارهایش را جدی بگیرند. اما وقتی دود و آتش سالن ها را پر کرد، مردم وحشت زده به فضای باز رفتند و دود سیاهی را نگاه کردند که از مهدکودک مرکز خرید بیرون می زد.

همه ورودی های مهدکودک با دود و آتش مسدود شده بود و این در حالی بود که 13 کودک و 4 مربی امکان بیرون آمدن از فضا را نداشتند. در این شرایط در دسترس نبودن نقشه ساختمان دقایقی آتش نشان ها را سردرگم کرد تا در نهایت وقتی مکان مهدکودک را پیدا کردند که بیشتر بچه ها در اثر خفگی از بین رفته بودند. در میان این بچه ها سه کودک سه قلوی نیوزلندی همراه با کودکانی از کشورهای اسپانیا، مصر، آفریقای جنوبی، آمریکا، فیلیپین، چین و کانادا هم حضور داشتند.

نجات دهندگان قربانی شدند

آتش نشانان سعی داشتند با حفر سوراخی در سقف، مسیر خروج دود را باز کرده و قربانیان را بیرون بکشند. در همین حال، محمود پولادی، آتش نشان ایرانی الاصل تیم نجات که وارد ساختمان شده بود توانست 5کودک را زنده به بیرون منتقل کند اما وقتی برای نجات کودکان بعدی به دل دود زد، خودش دچار خفگی شد و جانش را از دست داد. همزمان با او یک آتشنشان مراکشی الاصل دیگر هم در حین انجام وظیفه از پا درآمد تا شمار کشته شده های این حادثه به 19 نفر برسد. 19 نفری که همگی خارجی بودند و هیچ فرد قطری در میان آنها حضور نداشت.

مراسم ختم پولادی در دوحه و در خیمه های عزاداری برگزار شد و ولیعهد قطر به نمایندگی از امیر این کشور در آن حضور پیدا کرد. چهار روز بعد از حادثه هم مراسم دیگری در شهرستان بردخون استان بوشهر برگزار شد تا اقوام ایرانی محمود پولادی در آن شرکت کنند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشور هم با ابراز تأسف از وقوع این حادثه از اقدام ایثارگرانه محمود پولادی تجلیل کرد.

سه قلوهای نیوزلندی جزو قربانیان این حادثه بودند

مدیران دادگاهی می شوند

ویلاجیو یکی از بزرگترین مراکز خرید دوحه است که بیشتر برندهای معروف دنیا در آن شعبه دارند و در بازسازی چند سال پیش این مجموعه، تجهیزاتی مثل هتل، پارک و سینما به این مرکز خرید اضافه شد تا بزرگ ترین مجتمع تجاری و تفریحی در غرب دوحه لقب بگیرد.

با این حال نقص ایمنی این مجموعه باعث شد که در حادثه هفته قبل 19 نفر قربانی شده و 17 نفر به مسمومیت تنفسی و آسیب های ناشی از آن دچار شوند که بیشتر آنها اعضای تیم نجات آتش نشانی قطر بودند. شاهدان عینی می گفتند زنگ خطر آتش به حدی خفیف و ملایم بود که بیشتر به زنگ در خانه شباهت داشت و تا زمانی که بوی سوختگی و دود غلیظ در فضا منتشر نشده بود، هیچ کس باور نمی کرد که باید به هشدار این زنگ توجه کند. به همین دلیل هم عده زیادی به زنگ خطر توجه نکردند و به موقع از ساختمان بیرون نرفتند.

ویلاجیو یکی از معروف ترین و بزرگترین مراکز خرید خاور میانه است که طراحی خاص آن در کنار برندهای معروفی که از سراسر دنیا گرد هم آورده، آن را تبدیل به یکی از شلوغ ترین مجتمع های تجاری منطقه کرده است

مدیران مجموعه تجاری- رفاهی بلاجیو اگرچه با ارسال پیامی به خانواده قربانیان و اختصاص صفحه اول سایت خود به پیام تسلیت، با بازماندگان همدردی کرده اند اما گفته می شود که به دلیل کوتاهی در ایمن سازی مجموعه و در دسترس نداشتن پلان مرکز خرید که باعث وقفه در خدمات امداد و نجات شده بود، دادگاهی خواهند شد.

پلیس قطر در حال حاضر ۵نفر از مدیران این هتل را بازداشت کرده که در میان آنها، دختر وزیر فرهنگ قطر به عنوان مدیر مهد کودک، مالک مرکز تجاری و مدیر ارشد و سرپرست بخش امنیتی مجتمع هم حضور دارند.