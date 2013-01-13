شروط عجیب چهارگانه وام ازدواج و وصلتی که آسان نمی شود!

مجله مهر- در حالی که کمتر از یک هفته از اعلام شرایط چهارگانه جدید برای دریافت وام ازدواج می گذرد و در فاصله کمتر از چهار روز تا فرارسیدن روزملی ازدواج، هنوز کسی یا دستگاهی مسئولیت این شرایط پرحاشیه را قبول نکرده است.

20 مهرماه امسال «نوشین نبئی» مدیر گروه برنامه ریزی ازدواج و نهاد خانواده وزارت ورزش و جوانان، در گفت و گو با خبرنگار «مهر» از ارائه بسته پیشنهادی روز ازدواج پس ازنهایی شدن این بسته به هیئت دولت خبر داد و گفت: «در این بسته دیده شده که زوجین برای دریافت وام 2 میلیون تومانی ازدواج باید 4 شرط داشته باشند:

1- داماد زیر 25 سال باشد

2- مهریه عروس زیر 110 سکه باشد

3- پدر یکی از زوجین فوت شده باشد.

4- یکی از زوجین دانشجو یا طلبه باشد

اعلام این شرایط، بلافاصله با واکنش های مختلفی همراه بود. آن هم در شرایطی که بسته پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان برای تسهیل در ازدواج جوانان، در راه تصویب هیات دولت است .

اعلام این خبر واکنش های تند و انتقادآمیز فعالان ازدواج به اعلام این شرایط، مسئولان وزارت ورزش و جوانان را به واکنش مجدد وا داشت.

نبئی این بار به «مهر» گفت:« شرایط اعلام شده در بسته پیشنهادی به دولت برای افزایش وام ازدواج جوانان، جزء شرایط بانک مرکزی بوده است و وزارت ورزش و جوانان چنین پیش شرط هایی را برای افزایش وام ازدواج تعیین نکرده است.»

از سوی دیگر، متولی و مدیر پرداخت وام ازدواج یعنی بانک مرکزی ، این شروط را در بخشنامه خردادماه امسال خود گنجانده است. بخشنامه ای که قرار بود وام ازدواج هریک از زوجین را تا سقف بیست میلیون ریال دیگر(علاوه بر سی میلیون ریال فعلی) افزایش دهد. البته با احراز آن 4 شرط.

23 خردادماه امسال مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از افزایش وام ازدواج برای چهار گروه از جوانان خبر داده و گفته بود: وام ازدواج جوانان حائز این 4 شرط با تصویب در شورای عالی پول و اعتبار بانک مرکزی تا سقف دو میلیون تومان افزایش می یابد. مصوبه ای که البته گفته می شود همین الان هم مسئولان بانک های عامل از آن اظهار بی اطلاعی می کنند.

حالا بیایید به بسته پیشنهادی تسهیل ازدواج وزارت ورزش و جوانان نگاهی بیندازیم. بسته ای که به گفته نبئی، یکی از بندهایش هم شامل همین چهار شرط بانک مرکزی می شود:« حذف معرفی ضامن برای وام ازدواج، استفاده از یارانه زوجین به عنوان ضمانت نامه و تسریع در اجرای مصوبه حذف ضامن از جمله بندهای این بسته پیشنهادی است. بسته ای که در آن پیشنهادهای دیگری هم مطرح شده است. از جمله این که :« اولویت استخدام دستگاه های اجرایی به جوانان متاهل اختصاص پیدا کند، طرح پوشش بیمه ای مشاور خانواده پیگیری شود، یک سوم ظرفیت مسکن مهر به زوج های جوان داده شود و لایحه ای برای مشاوره های اجباری پیش و پس از ازدواج و پیش از طلاق توسط وزارت دادگستری به همراه وزارت کشور تدوین شود.»

ماجرای شرایط افزایش وام ازدواج، شاید به مذاق مسئولان وزارت خانه ای که مهم ترین هدفش درعمر کوتاه وزارتخانه و سالهای قبل از آن در سازمان ملی جوانان، تسهیل ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار بوده است، اصلا خوش نیاید. اما مهم تر از آن، نشانه ضعف هماهنگی نهادهای متولی امر ازدواج جوانان است . نهادهایی که با شعار «تسهیل ازدواج» پا به میدان می گذارند و طرح و بسته پیشنهادی می دهند، اما در میدان عمل ، این بسته های تسهیل کننده تبدیل به «هفت خان» می شود. هفت خانی که نتایجش را می توان در تازه ترین آمار میزان ازدواج و طلاق در کشور دید. یعنی به ازای هر 2/3 ازدواج، یک طلاق در استان هایی مثل تهران و البرز.