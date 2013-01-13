پرواز اولین تاکسی هوایی در ایران / بالگردهای کرایه ای و رویای پرواز مسافران!

مجله مهر : حدود 5سال پس از آنکه مدیرعامل تاکسی بیسیم تهران خبر از راه اندازی تاکسی هوایی در شهر تهران داد، بالاخره اولین پرواز تاکسی هوایی انجام شد. البته نه در پایتخت، بلکه در گوشه شمالغربی ایران و منطقه آزاد اقتصادی ارس.

صبح شنبه، وقتی مسافران 2 بالگرد بنیاد تعاون ناجا، مسیر تبریز تا منطقه آزاد اقتصادی ارس را طی کردند، اولین پرواز تاکسی هوایی در ایران ثبت شد تا از این پس گردشگران و سرمایه گذاران بتوانند به پرواز با این بالگردهای مسافربر هم به عنوان یکی از گزینه های سفر در شمالغربی ایران فکر کنند. سفری که طول 138 کیلومتری تبریز تا منطقه آزاد ارس را در حدود 40 دقیقه طی می کند و در این مسیر از شهرهای صوفیان، مرند و هادیشهر هم می گذرد. با این اتفاق، رویای تاکسی هوایی در ایران بعد از سالها پیچ و تاب به حقیقت پیوست تا راه برای پرواز تاکسی های هوایی بیشتر در سایر نقاط ایران هم باز شود. راهی که انگار چندسالی گم شده بود.

تاکسی سواری از هواپیما تا بالگرد

بهمن ماه سال 83 بود که مدیرعامل شرکت صنعت هوایی فجر از تولید هواپیماهای 4 نفره فجر 3 خبر داد و قیمت این هواپیما را برای مصارف تاکسی هوایی270 میلیون تومان اعلام کرد.

عین‌الله‌ قلعه درباره ویژگی این هواپیماها گفته بود:«هواپیمای چهارنفره فجر 3 که برای مصارف ایرتاکسی قابل استفاده است و قابلیت فرود در ابتدایی‌ترین باندها حتی باندهای خاکی و یا خیابان‌های معمولی را نیز دارا است. این هواپیما از جنس فول کامپوزیت و احتمال سقوط آن نزدیک به صفر است. در صورت از کار افتادن موتورهم ، این هواپیما می تواند حدود 40کیلومتر به صورت گلاید ادامه مسیر بدهد.»

با این وجود ماجرای تاکسی هوایی در تهران، مسکوت مانده بودتا این که 3 سال بعد یعنی اردیبهشت ماه 86، مدیرعامل وقت تاکسی بیسم تهران از راه‌اندازی پنج فروند " تاکسی هوایی " تا پایان شهریورماه همان سال در پایتخت خبر داد. البته این بار بالگردهای مسافربر و نه هواپیماهای فجر3.

"ابوالفضل مهدی‌خانی" گفته بود: «یک سوم فضای سامانه اتوبوس برقی برای راه‌اندازی پایانه هوایی در محدوده شرق تهران اختصاص یافته است.مبدا پروازبرای مسافران چهار راه تهرانپارس در خیابان دماوند بوده و میدان آزادی بعنوان مقصد تعیین شده است. » مهدی خانی سه مسیر اصلی شهر اعم از شرق به غرب، جنوب به شمال و بالعکس را بعنوان خطوط هوایی مورد نیاز فعالیت تاکسی‌های هوایی در پایتخت اعلام کرده بود و البته تاکید هم کرده بود که در مرحله اول راه اندازی، تاکسی های هوایی فقط مهمانان خارجی و مقام های دولتی را جابجا می کنند و جابه جایی شهروندان تهرانی، پس از توسعه ناوگان تاکسی هوایی انجام خواهد شد.» نکته جالب هم اشاره مهدی خانی به تعیین نرخ کرایه این تاکمسی ها بود که به گفته او باید مثل بقیه کرایه تاکسی ها توسط شورای شهر تهران تصویب و ابلاغ شود.

اتفاقی که البته هیچ گاه نیفتاد و پرونده تاکسی هوایی در تهران به بایگانی سپرده شد.

به دنبال اولین ایستگاه

فروردین ماه امسال، دوباره ماجرای تاکسی هوایی سر زبانها افتاد. این بار از شرق ایران.قرار بود سبزوار اولین میزبان تاکسی هوایی در ایران باشد.جانشین رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، این بار از راه اندازی ۴باند ویژه تاکسی هوایی و هواپیماهای کوچک در کشور و طراحی و ساخت تاکسی های هوایی ۱۲نفره و جت آموزشی خبر داده بود و گفته بود:«تاکنون ۴باند ویژه هواپیماهای کوچک و تاکسی های هوایی در شهرهای خراسان شمالی، سبزوار، اهواز و آذربایجان شرقی(بناب) راه اندازی شده است. تاکسی های هوایی ۶نفره را طراحی کرده و ساخته ایم و به دنبال ساخت تاکسی های هوایی ۱۲نفره هستیمو امیدواریم با تشکیل کنسرسیومی از شرکت های خصوصی، تا 3 سال دیگر به این هدف دست پیدا کنیم.»

اما باز بال بالگردها و موتورهواپیماهای تاکسی هوایی در سبزوار هم نچرخید تا قرعه بعد از 7 ماه به نام منطقه ازاد ارس بیفتد. منطقه ای که به دلیل جذابیت های گردشگری و نیز قرار گرفتن در مرزشمالغربی ایران، ظاهرا ظرفیت های مناسبی برای توسعه صنعت گردشگری هوایی هم دارد.

با پرواز دو فروند تاکسی بالگردی که در فرودگاه محلی جلفا در منطقه آزاد ارس به زمین نشستند، صنعت حمل و تقل هوایی در ایران وارد مرحله تازه ای شد. صنعتی که به گفته رییس مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و طبق مصوبه دولت قرار بود 2 هزار فروند هواپیمای کوچک و فوق سبک را وارد ناوگان حمل و نقل هوایی کند. موضوعی که با توجه به هزینه های بالای سوخت و هزینه های تعمیر و نگهداری تاکسی های هوایی به نظر می رسد برای استفاده عمومی، گران و دور از دسترس باشد.

باید منتظر ماند و دید آیا بالهای بالگردهای به پرواز درآمده در ارس، بخت تاکسی هوایی در ایران را باز خواهد کرد ؟