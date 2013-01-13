هزینه قورت دادن قورباغه : 950 هزار تومان

مجله مهر: مشهورترین نویسنده معروف کتابهایی با موضوع تکنیک های موفقیت و مدیریت زمان. این شاید کوتاه ترین تعبیری باشد که بتوان «برایان تریسی» را با آن توصیف کرد. نویسنده 68 ساله کانادایی تبار مقیم امریکا که از مدیریت اجرایی یک شرکت خصوصی شروع به کار کرد و با سبک ویژه اش درباره تکنیک های موفقیت که نامش را «خودیاری» گذاشته، حدود 70 کتاب نوشته است. تا به حال بیش از 4 هزار همایش در حدود 80 کشور دنیا برگزار کرده و کتاب هایش به زبان های مختلف دنیا ترجمه شده است. کتاب «قورباغه ات را قورت بده» اش به عنوان یکی از پرفروش ترین کتابهای بازار در ایران، بارها تجدید چاپ شده است. کتابی که به 38 زبان هم ترجمه شده است و شبکه های هرمی به اعضای جدیدشان مطالعه آن را توصیه می کنند.

تریسی قرار بود 21 و 22 مهرمان امسال یک همایش 2 روزه و در 4 نوبت 90 دقیقه ای در تهران برگزار کند. همایشی که تبلیغ هایش در تهران زیاد به چشم می خورد و البته قرار بود این همایش پذیرای حدود 1700 مدیر ایرانی باشد تا تریسی برایشان از تکنیک های موفقیت بگوید.همایش پرسروصدایی که به دلیل مخالفت ها و حاشیه هایی نافرجام ماند و لغو شد.

ازهمسر بازیگر معروف تا تئوریسین بازاریابی هرمی

با انتشار آگهی های حضور مدیر مشهور امریکایی در تهران، بازار واکنش ها به این اتفاق داغ شد. از هزینه های شرکت در همایش گرفته تا انگیزه های این همایش و دست های پشت پرده دعوت از تریسی.

اما شاید جنجالی ترین حاشیه حضور تریسی در ایران، ماجرای حضور پشت پرده همسر یک بازیگر معروف در دعوت از او بود. یک سایت خبری نزدیک به اصولگرایان دراین باره نوشت:« خانم "ف-م" همسر یکی از بازیگران سینما است که در دعوت از برایان تریسی نقشی اساسی داشته است.همسر این بازیگر سینما که عضو یکی از فرقه های انحرافی است چندی قبل و پس از آنکه سران این این فرقه وارداتی توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند از ایران خارج و به آمریکا رفت.این خانم سال گذشته و پس از بازگشت از آمریکا وارد فعالیت های اقتصادی شده است و سعی دارد آموزه های برایان تریسی را که با ارزش های دینی و اسلامی در بسیاری از زمینه ها منافات دارد به مدیران کشور آموزش دهد.»

روزنامه «جوان» هم در واکنش به خبر حضور تریسی در ایران برگزاری این همایش را به دلیل انتساب برایان تریسی به جریان شرکت‌های هرمی(نتورک مارکتینگ) و ترویج دیدگاه‌های عرفانی- کاپیتالیستی به نقد کشید با انتشار چند گزارش با عناوینی همچون «ایران جای تئوریسین شرکت‌های هرمی نیست» و«ایدئولوگ شرکت‌های هرمی معلم ۱۵۰۰ مدیر ارشد»، به حضور او در ایران اعتراض کرد. هرچند تریسی عناوین و القاب روزنامه جوان به خود را تکذیب کرد. اما مجموعه این واکنش ها در کنار اظهارنظرها چند نماینده مجلس شورای اسلامی وچندتن از کارشناسان حوزه بهداشت روانیدر ایران، سبب شد تا مسئولان برگزاری همایش تریسی در ایران، قید حضور او را بزنند و این همایش را لغو کنند. همایشی که حامیانی همچون روزنامه «ایران»، همراه اول، شرکت هواپیمایی «ماهان»، اتاق بازرگانی تهران ، روزنامه «دنیای اقتصاد: و چند شرکت خصوصی دیگر را هم در کنار خود می دید.

جهانگردی که سخنران شد

این البته بار اولی نبود که «برایان تریسی» به ایران سفر می کرد. تریسی به گفته خودش در سال 1347 شمسی (1968 میلادی) برای اولین بار به ایران سفر کرده بود. البته نه در قالب یک سخنران موفقیت، بلکه در قالب یک جهانگرد. او در این سفر به شهرهای مختلف ایران سفر کرده بود و نتیجه این سفر، این بود که اطلاعات خوبی از ایران و تاریخ اسلام در ایران به دست آورده بود.

اما اولین سفر جدی تریسی برای سخنرانی در یک همایش در ایران به سال 1386 برمی گردد. او به دعوت یک شرکت خصوصی به تهران آمد و طی 3 روز در چند نوبت در همایشی با عنوان «مدیریت در قرن 21» سخنرانی کرد.

پس از آن نیز یک دعوت دیگر از تریسی برای سخنرانی در همایشهایی از این دست انجام شده بود و قرار بود سال 88 تریسی دوباره به ایران بیاید که این قرار سخنرانی، با ماجرای ابتلای او به «سرطان حنجره» همراه شد و سفر او را به ایران لغو کرد. تریسی قرار بود برای بار سوم هم مهرماه امسال به تهران بیاید که دوباره همایش او، این بار به دلایلی دیگر لغو شد.

صندلی های 950 هزار تومانی

اما حضور تریسی و سخنرانی اش چقدر برای ایرانی ها آب می خورد؟ این هزینه ها را می توان به 2 بخش تقسیم کرد. هزینه هایی که خود تریسی برای حضور و سخنرانی اش می گیرد و هزینه هایی که برگزارکنندگان همایش ها از شرکت کنندگان در همایش دریافت می کنند.

تریسی برای حضورش در ایران، دریافت هایی چندصد میلیونی دارد. این را یکی از برگزارکنندگان همایش تریسی در ایران می گوید. آن طور که این فرد می گوید تریسی برای حضور در یک همایش در سال 88 در ایران، قرار بوده مبلغی حدود 50 میلیون تومان دریافت کند. رقمی که به گفته یکی دیگر از برگزارکنندگان این همایش در سال 86، «چندصد میلیون» بوده است.

این رقم ها البته بنا به ملاحظه برگزارکنندگان این چند همایش در ایران، زیاد شفاف نیست. اما هزینه ای که از شرکت کنندگان دریافت می شودف مبالغی قابل تامل است.

به عنوان مثال، هزینه حضور هرشرکت کننده در همایش 3 روزه تریسی در سال 86، برابر با 380 هزار تومان بوده است. همایشی که با حضور حدود 700 نفر برگزار شد.

اما رقم شرکت در همایش سال 91 تریسی در ایران و در سالن همایش های بین المللی سازمان صداوسیما هم در نوع خود جالب بود. این هزینه ها آن طور که در آگهی همایش ترسی اعلام شده بود، در 3 سطح طبقه بندی شده بود.450 هزار تومان برای سطح «SILVER» ، 650 هزار تومان برای سطح «GOLD» و برای سطح «VIP» یا به عبارت دیگر صندلی های جلویی سالن همایش هم مبلغ 950 هزار تومان از هرشرکت کننده دریافت می شد تا همایش دوروزه تریسی در ایران برگزار شود. همایشی که به گفته برگزارکنندگان قرار بود حدود 1700 نفر در آن شرکت کنند.

تریسی البته این بار هم به ایران نیامد و همایش پرسروصدایش لغو شد. اما آیا کسی دوباره او را برای حضور در ایران دعوت می کند؟ آیا تریسی دوباره به ایران می آید؟