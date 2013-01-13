3 روز با طعم شیرینی کره ای

مجله مهر: در میان 8 برد ایران، 3 بازی بیشتر از بقیه بازیها خاطره انگیز شد و روزهای خوشی برایمان رقم زد. روزهایی که شیرینی اش هنوز هم زیر زبان ایرانی ها هست. مرور این 3 بازی خاطره انگیز در روزی که دوباره باید با کره جنوبی روبه رو شویم خالی از لطف نخواهد بود:

تیم رویایی، گل رویایی

تیم ملی ایران با مربیگری علی پروین در بازیهای آسیایی پکن، عنوان قهرمانی را به دست آورد. ایران در بازی نهایی و در ضربات پنالتی، توانست کره شمالی را شکست دهد و قهرمان بازیهای آسیایی شود. اما بی شک، خاطره انگیز ترین بازی جام، دیدار ایران با کره جنوبی در مرحله حذفی این رقابت ها بود. دیداری که تا دقایق پایانی با نتیجه بدون گل در جریان بود. اما فرار تماشایی مرحوم «سیروس قایقران» که یکی از ستاره های جام بود، او را در موقعیت مناسبی قرار داد تا تک گل قایقران، ایران را به مرحله بعد ببرد و پایه گذار قهرمانی شود. این گل را این جا ببینید:

شیش تایی ها

دوربین روی صورت سرمربی کره جنوبی توقف کرد. چشمان او از گریه خیس شده بود. گریه ای که نتیجه عجیب روی اسکوربورد ورزشگاه، دلیلش را مشخص می کرد.

جام ملتهای آسیا در سال 1996 در امارات. ایران با سرمربیگری محمد مایلی کهن، بعد از شکست دادن عربستان مدعی(که قهرمان همان جام هم شد) با نتیجه تحقیر آمیز 3 برصفر، روبروی کره جنوبی ایستاد تا در مرحله یک چهارم پایانی با این تیم مسابقه بدهد. شاگردان مایلی کهن در نیمه اول هم 2 بر یک از حریف عقب افتادند. اما توفان ایرانی ها در نیمه دوم و درخشش علی دایی با زدن چهارگل، سنگین ترین شکست تاریخ کره جنوبی را رقم زد تا بازی با نتیجه 6 بر 2 به سود ایران پایان بپذیرد. گلهای این بازی را این جا ببینید!

روز توفان کریمی و کیا

ایران و کره دوباره در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا با هم روبه رو شدند. این بار در سال 2004 چبن.روزی که روز درخشش علی کریمی و مهدی مهدوی کیا بود. بازی تماشایی و نفس گیری که 7 گل درپی داشت. 4 تا سهم ایران و 3 تا سهم کره. علی کریمی در این بازی به تنهایی 3 گل زد تا در پایان ایران با حذف کره به دیدار نیمه نهایی برود. هرچند ایران در بازی نیمه نهایی با ناداوری مغلوب پین شد و به قهرمانی نرسید. اما بازیهای خاطره انگیز آن تیم و به ویژه برد شیرین مقابل کره، تا مدت ها در بین مردم زبانزد بود.