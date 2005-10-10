دايره هنرپيشگان "88 دقيقه" كامل شد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين سه بازيگر مطرح سينما در پي امضاي قرارداد همكاري در اين اثر با "آل پاچينو" همبازي مي شوند.

"88 دقيقه" در زمره فيلم‌هاي درام جاي دارد و فيلمبرداري آن از روز شنبه در ونكوور آغاز مي شود. "پاچينو" در اين پروژه ايفاي نقش دانشمند پزشك قانوني اف بي اي را بر عهده دارد كه با تهديد مرگ مواجه مي شود و براي نجات جان خود و شناسايي قاتلش تنها 88 دقيقه وقت دارد.

شنيده ها حاكي از اين است كه "اليشيا ويت" در اين فيلم نقش يك دستيار معلم را بازي مي كند كه در خلال داستان به شخصيت محوري فيلم علاقه مند مي شود. اين در حاليست كه "سوبيسكي" نقش يكي از دانش آموزان را بر عهده دارد و "مك دوناگ" نيز در نقش جواني ظاهرمي شود كه به بازي موش و گربه با كاراكتر "آل پاچينو" مي پردازد.

