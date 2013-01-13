فنلاندی ها روزی چهار لیوان شیر می خورند؛ ایرانی ها یک استکان

مجله مهر: با این حال، گرانی هزینه های تولید این روند را هم متوقف کرد تا شیر ارزان قیمت، مدتی بعد از هدفمندی یارانه ها از سبد تغذیه ای خانواده ها حذف و سهمیه شیر دانش آموزی هم با مشکل تامین و توزیع مواجه شود.

حسین چمنی، مشاور انجمن صنفی صنایع شیر کشور مدتی قبل در مصاحبه ای رسما به کاهش 14درصدی سرانه مصرف شیر در یک سال گذشته اشاره کرد و عوامل اقتصادی را دلیل آن دانست. بر اساس محاسبات چمنی، هر فرد برای تهیه شیر و لبنیات به قیمت آزاد باید ماهانه 20 هزار تومان هزینه کند و البته اگر قیمت ها ثابت بماند. این در حالی است که شیر باید ارزانترین کالا در کشور باشد چون هیچ ماده غذایی را نمی توان جایگزین شیر کرد و تمام دهک ها باید حداقل مصرف آن را داشته باشند.

سرانه شیر ایران، یک چهارم اروپا

بر اساس آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، فنلاندی ها با مصرف سالانه 361 کیلوگرم شیر مایع، بیشترین سرانه مصرف شیر در دنیا را به خود اختصاص داده اند و بعد از آنها، سوئد، هلند، سوئیس و یونان قرار دارند. لیستی 100پله ای که در انتهای آن کشورهای نیکاراگوئه، سیشل و مولداوی قرار دارند و البته نام ایران در بین این 100کشور به چشم نمی خورد.

اگر هر کیلوگرم شیر 4 لیوان باشد، فنلاندی ها در سال حدود 1450 لیوان شیر می خورند که این رقم برای ایرانی ها 290 لیوان شیر است. یعنی هر روز کمتر از یک لیوان.

کشور سرانه مصرف شیر هر فرد فنلاند 361 کیلوگرم سوئد 355 کیلوگرم فرانسه 260 کیلوگرم امریکا 253 کیلوگرم انگلیس 251 کیلوگرم روسیه 172 کیلوگرم ترکیه 138 کیلوگرم آذربایجان 119 کیلوگرم گینه 113 کیلوگرم سوریه 112 کیلوگرم لبنان 106 کیلوگرم اردن 88 کیلوگرم مولداوی 79 کیلوگرم ایران 70 کیلوگرم

5پله صعود؛ همه ناراضی

بازار لبنیات در یک سال گذشته 5بار تکان خورده است؛ نه مردم از قیمت لبنیات راضی هستند و نه تولید کنندگان این 5پله صعود قیمت شیر و ماست و پنیر را کافی می دانند. با این حال، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران اعلام کرده که اگر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ظرف یکی دو روز قیمت جدید فراورده های لبنی را اعلام نکند، شکایتشان را پیش وزیر صنعت، و معدن و تجارت می برند تا تکلیف تولیدکنندگان مشخص شود.

براساس مصوبه ستادتنظیم بازار کشور، سازمان حمایت طبق قانون موظف بود حداکثر در مدت یک هفته قیمت 53 محصول لبنی را به صورت رسمی اعلام کند و این درحالی است که سه هفته از این مصوبه گذشته و سازمان حمایت هنوز این کار را انجام نداده است.

رضا باکری، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران، با انتقاد از تاخیر سازمان حمایت در قیمت گذاری 53 محصول لبنی گفته است: «روز گذشته مسئولان چند شرکت شاخص تولید فرآورده های لبنی برای قیمت گذاری محصولات خود راسا به سازمان حمایت مراجعه کردند و امروز هم مسئولان چند شرکت دیگر برای قیمت گذاری محصولاتشان به این سازمان مراجعه خواهند کرد.»

قبل از این قرار بود از شنبه همین هفته، مسئولان کارخانجات تولید فرآورده‌های لبنی به صورت مستقل برای تعیین قیمت محصولاتشان به این سازمان مراجعه کنند که البته این تصمیم عملی نشد و حالا مدیران لبنیاتی ایران تصمیم دارند شکایتشان را جدی تر، نزد وزیر دنبال کنند.

چه کسی مقصر است؟

اولین موج گرانی لبنیات از تابستان سال گذشته به راه افتاد و آخرین آنها، کمتر از یک ماه قبل بود که اگرچه واکنش های رسمی کمتری را از سوی مسئولان در پی داشت، اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را وادار کرد تا قیمت جدید فراورده های لبنی را اعلام کند. قیمتی که هنوز اعلام نشده است.

با تمام این ها، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران دلیل افزایش قیمت محصولات لبنی را بالا رفتن قیمت ظروف می داند، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، بخش خصوصی را به کم کاری متهم می کند و مدیرعامل اتحادیه تعاونی های سراسری لبنی ایران افزایش قیمت نهاده‌ها و خوراک گاوها را دلیل اصلی کاهش تولید و افزایش قیمت اعلام می کند.

باکری می گوید که قیمت مواد پتروشیمی تقریبا صددرصد افزایش داشته و مثلاً قیمت ظرف ماست از 480تومان به 700تومان رسیده که همین بالا بودن قیمت ظروف لبنی روی قیمت لبنیات هم تاثیر داشته است.

اما مسیب محمدیان شمالی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، چند ماه قبل گفته بود «اثرات تحریم‌ها قابل انکار نیست اما بخش خصوصی و تشکل‌ها تکالیفی دارند که باید اجرا کنند. همان اندازه که مسئولان دولتی نقش دارند، خود بخش خصوصی هم به فکر نبود و تدابیر لازم را اتخاذ نکرده است.» نظری که محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های سراسری لبنی ایران دیگر آن را رد کرده و در یکی از برنامه های گفتگوی تلویزیونی گفته بود: «آنچه که برای این صنعت مشکل ایجاد کرده، کمبود شیر خام به علت کاهش تولید است. افزایش قیمت نهاده‌ها و خوراک دام تولید را کم کرده و صرفه صنعت دامداری را کاهش داده است.»